Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта

По словам Бакальчука, у компаний нет плана по кредитам, «в результате банки были поставлены перед фактом, что создает риск увеличения вероятности дефолта». Он утверждает, что все кредитные лимиты оформлены на Wildberries, они составляют 295 млрд руб. Чтобы включить в них Russ, нужно пройти кредитный комитет и предоставить полную отчетность. «Однако Russ не выполняет эти требования и не предоставляет нужные документы. <…> Банки не будут увеличивать лимиты до тех пор, пока не разберутся с наследием Russ», — написал предприниматель.