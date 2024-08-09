Бакальчук и Мирзоян оценили перспективы ребрендинга Wildberries

Wildberries и Russ объявили об объединении в июне 2024 года. Позже компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ», в котором доля маркетплейса составила 65%, а оператора — 35%. На СП уже переоформлен практически весь бизнес Wildberries и домен самого маркетплейса. Компании также объявляли об объединении ряда департаментов, в том числе юридической службы и маркетинга.
«Wildberries как бренд точно остается, — ответила Бакальчук на вопрос, будет ли у объединенной компании новое название. — Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство. Какое — мы пока не знаем, будем выбирать. Но сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займемся созданием нового бренда».
Исполнительный директор Russ и гендиректор ООО «РВБ» Роберт Мирзоян в свою очередь сообщил о подготовке новой концепции, «которая как раз должна решить задачу — под каким брендом или брендами будет идти развитие дальше».