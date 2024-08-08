Золото, недвижимость или вклады: во что лучше всего вложиться начинающему инвестору

— Основными преимуществами программы являются: возможность перевести в программу свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования, государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, государственное страхование вложений — до 2,8 млн рублей и плюсом вам возместят начисленные средства от государства и ваши переведенные пенсионные накопления с полученным доходом, также предусмотрен налоговый вычет на взносы — до 400 тысяч рублей ежегодно, — отметил представитель ЦБ. Договор заключается сроком на 15 лет или до достижения 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, а в особо жизненных ситуациях, включая необходимость получения дорогостоящего лечения, можно получить деньги досрочно без расторжения договора, — добавил Виталий Аноприенко.