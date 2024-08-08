Золото, недвижимость или вклады: во что лучше всего вложиться начинающему инвестору

Известная шутка прошлых лет: в России все хорошо разбираются в двух вещах — в футболе и в политике. А в наши дни к этому джентельменскому набору можно добавить третий пункт — за несколько последних лет огромная часть россиян стала инвесторами, и соответственно готова до хрипоты спорить, в какие ценные бумаги или активы правильно вкладывать деньги. Еще одной попытке решить этот сакраментальный вопрос была посвящена смарт-конференция «Комсомольской правды» Invest Day, собравшая внушительное число представителей столичного бизнеса, финансового сектора и органов власти.
ВОЛАТИЛЬНАЯ ПЯТИЛЕТКА.
Первую сессию под названием «Инвестируй в это. Как деньги приносят деньги» открыл председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов, выступивший с ретроспективным обзором доходности различных классов активов в России за последние пять лет.
По данным АРБ, самый большой доход отечественным инвесторам за пятилетку принесло бы золото в рублевом эквиваленте (+ 117%), недвижимость в рублевом эквиваленте (+ 55%) и вклады в банках (+38,5%). Совокупная инфляция за этот период составила 40%.
— Если брать минусы для инвестора, то, в первую очередь, это уровень волатильности рынка, его непредсказуемость остается очень высоким, что несет в себе огромные риски, — отметил Олег Скворцов.
Он также добавил, что иллюзий у инвесторов больше всего в недвижимости.
— Я помню, как люди брали валютную ипотеку на пике, и после этого цена в долларах упала в 2 раза. Оказывались в убытке, даже в сравнении с простым вложением в доллар, — сказал Скворцов и призвал инвесторов быть очень аккуратными на перегретом рынке.
СТОИТ ЛИ НЕСТИ ДЕНЬГИ В НПФ?
Начальник Управления надзора за негосударственными пенсионными фондами Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Виталий Аноприенко рассказал о программе долгосрочных сбережений, запущенной в России с 1 января 2024 года.
— Основными преимуществами программы являются: возможность перевести в программу свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования, государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, государственное страхование вложений — до 2,8 млн рублей и плюсом вам возместят начисленные средства от государства и ваши переведенные пенсионные накопления с полученным доходом, также предусмотрен налоговый вычет на взносы — до 400 тысяч рублей ежегодно, — отметил представитель ЦБ. Договор заключается сроком на 15 лет или до достижения 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, а в особо жизненных ситуациях, включая необходимость получения дорогостоящего лечения, можно получить деньги досрочно без расторжения договора, — добавил Виталий Аноприенко.
Задача негосударственных пенсионных фондов — сохранить и приумножить вложения своих клиентов. Они вкладывают средства в облигации, паи паевых инвестиционных фондов, акции, инфраструктурные проекты, недвижимость.
— Операторами программы уже стали 28 негосударственных пенсионных фондов из 36. Гражданами заключено уже свыше 800 тысяч договоров долгосрочных сбережений. Объем средств в программе с учетом переводов пенсионных накоплений и государственного софинансирования превышает 40 млрд рублей, — поделился статистикой Виталий Аноприенко.
ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА.
Аналитик проекта Market Power Артем Варламов в своем выступлении назвал четыре основных фактора, которые влияют на движения рынка в России. Это инфляция, ключевая ставка ЦБ, данные по безработице и настроения инвесторов.
— По нашим прогнозам ЦБ не будет снижать ставку до конца года. Ждем диапазон 18−20%. Мы ждем, что ситуация с безработицей (рекордно низкой) пока не улучшится. Новые кадры подрастают, они идут на рынок труда, но дефицит кадров пока никуда не уходит. Это приведет к сохранению инфляции на уровне 8%. Это в два раза выше таргета, и мы ждем, что к целевым значениям инфляция сможет вернуться только в 2025 году. Курс доллара будет оставаться стабильным, — предположил Артем Варламов.
Эксперт предложил три простых правила, которым стоит руководствоваться инвесторам на рынке. Первое: чем старше инвестор, тем меньше риска на себя принимать. Второе: диверсифицировать риски не только по инвестициям, но и по источникам дохода (чем стабильнее зарплата на основной работе, тем более рисковые стратегии инвестирования можно применять). И третье: если вы не готовы много времени тратить на изучение рынка, то лучше больше покупать паевых инвестиционных фондов, которые управляются аналитическими командами.
РОСТ НА 50% В ГОД.
Директор по управлению активами и M&A группы компании «Солар» Игорь Хереш сосредоточился в выступлении на самом быстрорастущем сегменте IT-рынка — сфере информационной безопасности.
— Помимо существующих игроков, на рынке есть большое количество стартапов. Треть рынка инфобеза — небольшие компании, которые растут год к году на 50%. Компании с выручкой до 1 миллиарда, т.е.относительно небольшой, совокупно за 2023 год сделали выручку в 32 миллиарда рублей, тогда как в 2022 году — 21 миллиард рублей, — рассказал Игорь Хереш.
Представитель «Солара» выразил уверенность в том, что отечественный ИБ-рынок ждет бурный рост, поскольку есть необходимость заместить ушедших западных игроков, а также в связи с быстрым технологическим развитием IT-отрасли в целом. Это создает возможности для новых команд, рассчитывающих найти свою нишу в перспективной отрасли. При этом существуют инструменты поддержки молодых компаний, например программа CyberStage, которые помогают им развиваться в зрелые бизнесы, что способствует насыщению рынка новыми технологиями и продуктами.