Домовая порука: доля ипотеки в сегменте ИЖС за год выросла наполовину

Доля ипотеки в сделках при покупке загородной недвижимости за последний год выросла с 55% до 80−90%, сообщили «Известиям» участники рынка. Речь идет о сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 20−25 млн рублей, на которую покупатель может оформить в том числе льготную семейную ипотеку. В связи с увеличением спроса и подорожанием материалов повышение цен на такое жилье в течение ближайших месяцев может составить 10% и более. Основные клиенты в сфере загородной недвижимости — семьи, которые предпочитают дом или таунхаус покупке небольшой квартиры, считают эксперты.