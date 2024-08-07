Отчетность «ФосАгро», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Интрига дня — дивиденды «ФосАгро».
Ожидается, что в среду, 7 августа, «Фосагро» опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал.
«Мы ожидаем, что результаты будут близки к значениям прошлого квартала, за исключением FCF, который может заметно улучшиться», — отметили аналитики канала «Мои Инвестиции».
По прогнозу экспертов, во втором квартале:
выручка составит 119,81 млрд. Это примерно столько же, что и в первом квартале, но на 24% больше, чем в том же периоде годом ранее;
скорректированная чистая прибыль снизится на 12% в квартальном выражении и на 14% в годовом — до ₽18,8 млрд;
свободный денежный поток (FCF) вырастет почти в 14 раз — с ₽1,8 млрд в первом квартале до ₽24,91 млрд. Это также на 49% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов такой рост связан с высвобождением средств из оборотного капитала после их оттока в первом квартале (-₽10 млрд).
Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов прогнозирует:
выручку на уровне ₽125 млрд. Прирост на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эксперта связывает с более высокими экспортными ценами и более сильными продажами;
снижение EBITDA на 13,7%, до ₽35,5 млрд с рентабельностью 28,4% против 42,6% годом ранее;
FCF на уровне ₽25,9 млрд;
соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,4х — ниже пороговых 1,5х (при соотношении 1х-1,5х «ФосАгро» выплачивает дивиденды в размере не менее 50%, но не более 75% от FCF).
Сегодня также состоится совет директоров «ФосАгро». Аналитики допускают, что его участники могут дать рекомендацию про дивидендам, хотя в повестке заседания такого вопроса нет.
«Мы допускаем, что “ФосАгро” отложит рекомендацию по дивидендам за второй квартал 2024 года и объявит о следующих выплатах при подведении итогов третьего квартала, как это было сделано в 2023 году. Однако в том случае, если компания решит вернуться к квартальной периодичности дивидендов, выплата за второй квартал может составить ₽200 на акцию при распределении 100% FCF», — отметил Василий Данилов из «Велес Капитала».
Аналитики канала «Мои Инвестиции» ожидают, что размер дивиденда за второй квартал может составить ₽144 на акцию при выплате 75% от FCF. В случае если компания решит выплатить 100% FCF, размер дивиденда может вырасти до ₽192, прогнозируют эксперты.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок во вторник сделал попытку восстановиться после падения в понедельник, вызванного обвалом на мировых рынках. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, по завершении торгов индикатор оказался практически на уровне закрытия предыдущего дня и достиг отметки в 2830,75 пункта.
При этом в течение дня, как и в понедельник, индикатор опускался почти до 2800 пунктов — до 2814,15 пункта, минимального уровня с 5 июля 2023 года. На пике индекс Мосбиржи торговался на отметке 2863,45 пункта.
5 августа мировые фондовые площадки пережили масштабный обвал. Падение началось в Азии, где ярким событием стал обвал японского рынка. Индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%. За сутки значение индикатора сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года.
Сильное падение также показали американские индексы. На открытии торгов 5 августа индекс S&P 500 снизился на 4,27%, индекс Dow Jones потерял 2,72%, а NASDAQ Composite рухнул на 6,35%. Впрочем, к окончанию торгов рынку удалось отыграть часть потерь, индексы закрылись снижением на 3%, 2,6% и 3,43% соответственно.
Основным катализатором падения стали слабые данные по рынку труда США, которые вызвали на рынке опасения возможной рецессии в этой стране. Дополнительным поводом для обвала на японском рынке стало резкое укрепление иены и ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии.
По мнению директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, мировой фондовый рынок уже демонстрирует признаки восстановления после волнений, вызванных нестабильностью в Японии и волатильностью на валютных рынках. Инвесторы находят поддержку в заявлениях центральных банков, что помогает снижению глобальной неопределенности.
Что касается российского рынка, то аналитик отметил незначительный рост по итогам торгов во вторник — рынок не сумел удержать утреннюю попытку более существенного отскока. «Главным фактором такой динамики остаются опасения рецессии, которые оказывают давление, особенно на нефтегазовый сектор, и геополитические события», — пояснил Ярослав Кабаков.
Относительная слабость, проявленная во вторник российским рынком, пока не выглядит угрожающей, считают аналитики «БКС Мир инвестиций». «Скорее всего, на фоне неуверенности в продолжении отскока глобальных фондовых площадок и нефтяных цен у нас многие предпочитают занимать выжидательную позицию», — прокомментировали эксперты.
«Распродажи в мире утихли, но риски сохраняются. Сегодня в центре внимания инвесторов может быть торговая статистика из Китая — один из индикаторов мировой экономики», — отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. Он предположил, что если фон будет благоприятным, российский рынок может продолжить восстановление. Но напряженные настроения инвесторов на мировых рынках могут сдерживать рост.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽85,7, продать — по ₽79,7;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽85,27.
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,17, продать — по ₽93,07;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,25, продать — по ₽94,25.
Самые дешевые юани:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,2;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,4.
Корпоративные события.
«ФосАгро»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, также — заседание совета директоров.
Другие важные события.
Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 30 июля по 5 августа.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025.
Германия: объем экспорта за июль — 09:00 мск.
Германия: объем импорта за июль — 09:00 мск.
Германия: торговый баланс, данные за июль — 09:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 830,75 (+0,07%).
Индекс РТС: 1047,09 (-0,18%).
S&P 500: 5240,03 (+1,04%).
Dow Jones Industrial Average: 38 997,66 (+0,76%).
NASDAQ Composite: 16 366,86 (+1,03%).