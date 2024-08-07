Отчетность «ФосАгро», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

«Мы допускаем, что “ФосАгро” отложит рекомендацию по дивидендам за второй квартал 2024 года и объявит о следующих выплатах при подведении итогов третьего квартала, как это было сделано в 2023 году. Однако в том случае, если компания решит вернуться к квартальной периодичности дивидендов, выплата за второй квартал может составить ₽200 на акцию при распределении 100% FCF», — отметил Василий Данилов из «Велес Капитала».