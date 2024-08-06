Ипотечный рынок РФ показал резкое снижение в середине лета

Согласно данным аналитиков, показатель июля оказался на 55,1% ниже, чем в июне 2024 года, и на 46,7% меньше, чем в июле 2023 года. В количественном выражении было выдано 76,7 тыс. ипотечных займов, что на 56,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 54,6% меньше, чем годом ранее.