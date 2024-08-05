Экономист оценил возможность нового глобального финансового кризиса

Причиной паники экономист назвал сигналы к снижению ставки Федеральной резервной системой США при одновременно слабых экономических данных. Зельцер пояснил, что рынок попросту испугался, что ФРС не успеет смягчить денежно-кредитную политику до того, как экономика уйдет в рецессию, а Банк Японии, напротив, повысил свою ставку, что сильно ударило по бумагам экспортеров и быстро утянуло индексы Токийской биржи на годовое дно.