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А что Мосбиржа? Азиатские рынки несут тревожный тренд

Полного иммунитета от международных проблем у акций российских компаний нет, отмечает в понедельник, 5 августа, доцент Финансового университете при правительстве РФ и инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Сергей Суверов
инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»
Источник: Reuters

Сегодняшнее развитие ситуации на российском фондовом рынке, а индекс Мосбиржи падает более чем на 1,5% говорит, что полного иммунитета от международных проблем у наших акций нет несмотря на кажущуюся изолированность.

Одним из драйверов мирового обвала рынков стали пятничные данные по рынку труда в США, показавшиеся увеличение безработицы с 4,1% до 4,3%, после чего аналитики заговорили о рисках жёсткой посадки американской экономики.

США — это примерно 25% мирового потребления углеводородов, поэтому после данных упали цены на нефть до 78 долларов по сорту Brent несмотря на усиление конфликта на Ближнем Востоке.

Понятно, что и российская экономика, и бюджет, и фондовый рынок от динамики котировок нефти по прежнему зависят. Высокие процентные ставки также убивают фондовый рынок, все больше инвестиционных капиталов перетекают в фонды ликвидности и короткие облигации.

При этом если в США основной удар приняли на себя технологические компании, то в России IT сектор, например акции Positive Technologies, более устойчивы к общему падению и могут показать заметный рост при развороте рынка.

От высоких ставок скорее выигрывает Сбербанк, значительная часть заемщиков будет рефинансировать кредиты именно через него. Ещё один бенефициар высоких процентных ставок — компания «Ренессанс страхование», у неё практически нет долга и есть возможности получения более высокого инвестиционного дохода.

В целом российские акции выглядят перепроданными и технический отскок на этой неделе весьма вероятен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».