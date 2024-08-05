А что Мосбиржа? Азиатские рынки несут тревожный тренд

Сегодняшнее развитие ситуации на российском фондовом рынке, а индекс Мосбиржи падает более чем на 1,5% говорит, что полного иммунитета от международных проблем у наших акций нет несмотря на кажущуюся изолированность.

Одним из драйверов мирового обвала рынков стали пятничные данные по рынку труда в США, показавшиеся увеличение безработицы с 4,1% до 4,3%, после чего аналитики заговорили о рисках жёсткой посадки американской экономики.

США — это примерно 25% мирового потребления углеводородов, поэтому после данных упали цены на нефть до 78 долларов по сорту Brent несмотря на усиление конфликта на Ближнем Востоке.

Понятно, что и российская экономика, и бюджет, и фондовый рынок от динамики котировок нефти по прежнему зависят. Высокие процентные ставки также убивают фондовый рынок, все больше инвестиционных капиталов перетекают в фонды ликвидности и короткие облигации.

При этом если в США основной удар приняли на себя технологические компании, то в России IT сектор, например акции Positive Technologies, более устойчивы к общему падению и могут показать заметный рост при развороте рынка.