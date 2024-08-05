А что Мосбиржа? Азиатские рынки несут тревожный тренд

Сегодняшнее развитие ситуации на российском фондовом рынке, а индекс Мосбиржи падает более чем на 1,5% говорит, что полного иммунитета от международных проблем у наших акций нет несмотря на кажущуюся изолированность.
Одним из драйверов мирового обвала рынков стали пятничные данные по рынку труда в США, показавшиеся увеличение безработицы с 4,1% до 4,3%, после чего аналитики заговорили о рисках жёсткой посадки американской экономики.
США — это примерно 25% мирового потребления углеводородов, поэтому после данных упали цены на нефть до 78 долларов по сорту Brent несмотря на усиление конфликта на Ближнем Востоке.
Понятно, что и российская экономика, и бюджет, и фондовый рынок от динамики котировок нефти по прежнему зависят. Высокие процентные ставки также убивают фондовый рынок, все больше инвестиционных капиталов перетекают в фонды ликвидности и короткие облигации.
От высоких ставок скорее выигрывает Сбербанк, значительная часть заемщиков будет рефинансировать кредиты именно через него. Ещё один бенефициар высоких процентных ставок — компания «Ренессанс страхование», у неё практически нет долга и есть возможности получения более высокого инвестиционного дохода.
В целом российские акции выглядят перепроданными и технический отскок на этой неделе весьма вероятен.
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