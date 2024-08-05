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Нефть и газ. Падение цен, протесты в Ливии и алгоритмическая торговля

Сырьевые рынки не верят в эскалацию конфликта на Блиднем Востоке, считает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: AP 2023

Нефть марки Brent, похоже, не верит в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Котировки пробили уровень в $76,99 за баррель. Есть риск спуска к $72,3.

На этой неделе внимание рынка будет приковано к ответной реакции Ирана. Информация по этому поводу поступает противоречивая.

Среди других событий недели:

06 августа — краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, недельные запасы от API.

07 августа — официальные данные о запасах нефти в США, данные о китайском импорте/экспорте за июль.

Новостной фон

∙ Местные протестующие частично перекрыли работу ливийского нефтяного месторождения Шарара. Это одно из крупнейших в стране мест добычи с производительностью около 300 000 б/с.

∙ Сложно понять, что думают нефтетрейдеры по поводу конфликта на Ближнем Востоке, так как котировки могут находиться во власти технических факторов — большая часть ежедневной торговли нефтью приходится на алгоритмы, которые автоматически реагируют на технические сигналы.

∙ Саудовская Аравия повышает цены на свою нефть для покупателей из Азии.

∙ Словакия и Венгрия отвергли предложение Европейской комиссии о возможности восполнить утраченные поставки российской нефти альтернативными поставками из Хорватии. Причина — это будет слишком дорого.

∙ Украина не почувствует прекращения поставок дизельного топлива из Словакии или Венгрии, заявил руководитель украинской консалтинговой компании А-95.

Фьючерсы на природный газ в США тяготеют к нижнему блоку консолидации — $1,6−1,9/MMBtu.

Индикатор RSI демонстрирует признаки замедления падения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».