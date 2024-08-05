Нефть и газ. Падение цен, протесты в Ливии и алгоритмическая торговля

∙ Сложно понять, что думают нефтетрейдеры по поводу конфликта на Ближнем Востоке, так как котировки могут находиться во власти технических факторов — большая часть ежедневной торговли нефтью приходится на алгоритмы, которые автоматически реагируют на технические сигналы.