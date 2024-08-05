Черный понедельник: инвесторы в ожидании худшего

«Возможно, что-то такое мы сейчас и видим. Но с трендом опасений рецессии, выборов в США это вряд ли связано. Другое дело — золото», — отметил Антон Свириденко. На прошлой неделе цена золота обновила исторический максимум. По его оценке, в этот драгметалл действительно растут вложения на фоне опасений самого разного рода. В это же время доллар падает, так как инвесторы выходят из облигаций США. «Но пока это не говорит о каких-то масштабных сдвигах», — подчеркнул он.