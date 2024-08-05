Черный понедельник: инвесторы в ожидании худшего

Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа потерял сразу 13,5%. Это падение превышает обвал бумаг в 1987 году. Акции крупнейших банков Японии (MUFG, SMFG, Mizuho) также снизились на 15−20%. Затем последовало падение остальных азиатско-тихоокеанских индексов. Основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 8,7%: из-за резкого падения сразу на 8% торги приостанавливались.
Австралийский ASX 200 снизился на 3,6%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2%, опустившись до минимума с апреля текущего года. Эстафету снижения перехватили площадки Европы — с начала открытия торгов падение европейских индексов достигло 4%. Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов после падения основного индекса Borsa Istanbul 100 (BIST 100) почти на 7%.
Реакция других активов
Цена нефти на мировых рынках продолжает падение и с июля упала более чем на 10 долларов. В понедельник европейский сорт Brent оказался ниже отметки в 77 долларов за баррель из-за страха рецессии в США, и падения глобального спроса на топливо. Курс биткоина в понедельник упал на 14% ниже 50 тыс. долларов, за ним посыпались остальные криптовалюты.
Аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина связывает падение цены биткойна с продажами акций на мировом рынке из-за возможности рецессии в США и геополитических напряжений. Инвесторы продают рисковые активы, к которым относится и биткойн.
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко напомнил, что биткоин волатильный актив — это доказано за десятилетие его взлетов и падений. Поэтому делать выводы о состоянии мировой экономики на базе курса биткоина неоправданно. В этом году его курс вообще на максимуме по сравнению с 2022 и 2023 годами. Если биткоин падает, можно предположить, что это связано с тем, что его начинают сбрасывать крупные владельцы при достижении пика курса.
«Возможно, что-то такое мы сейчас и видим. Но с трендом опасений рецессии, выборов в США это вряд ли связано. Другое дело — золото», — отметил Антон Свириденко. На прошлой неделе цена золота обновила исторический максимум. По его оценке, в этот драгметалл действительно растут вложения на фоне опасений самого разного рода. В это же время доллар падает, так как инвесторы выходят из облигаций США. «Но пока это не говорит о каких-то масштабных сдвигах», — подчеркнул он.
Причины обвала
Японский рынок начал падать после повышения краткосрочной ключевой ставки Банка Японии с 0,0−0,1% до 0,25%, отмечает Полина Щукина. Это максимум за 15 лет. Долгое время в стране были отрицательные или околонулевые ставки, что привело к росту задолженности. По оценкам OECD, объем просроченных кредитов в стране достигает почти половину ВВП. При повышении ставок компаниям и населению придется больше тратить на обслуживание долгов, а объем «плохих кредитов» продолжит расти.
По мнению Полины Щукиной, укрепление иены после повышения процентных ставок Банком Японии до 0,25% усугубило ситуацию.
Кроме этого, неделей ранее публикация статистики в США указала на слабый рост занятости и увеличение безработицы до 4,2%, что вызвало спад на Уолл-стрит и увеличило риск начала рецессии в США. Негативные настроения распространились и на мировые рынки. Волатильность может сохраниться до первого снижения ставок в США, считает Полина Щукина. Это может произойти в сентябре, если ситуация в стране не ухудшится.
«Японский Nikkei 225 обвалился на 13,5%, продолжая коррекцию от рекордных максимумов на фоне укрепления йены и перспективы ужесточения монетарных условий в стране», — подтвердила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
В целом, по ее мнению, настроения на мировых фондовых площадках ухудшаются из-за угрозы рецессии в США. На торгах в Азии с утра после сильных продаж в США преобладают пессимистичные настроения.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, азиатские рынки падают в рамках глобальной распродажи — инвесторы избавляются от мировых акций, сырья, криптовалют и уходят в защитные гособлигации развитых стран и золото. Американские, европейские и азиатские фондовые биржи начали активно падать в прошлый четверг, сегодня идёт третий день активных продаж.
Михаил Васильев назвал основной причиной глобальной распродажи возросшие страхи инвесторов того, что ФРС упустила момент для смягчения монетарной политики и теперь американская экономика свалится в рецессию. Это может потянуть за собой серьезное замедление мировой экономики со снижением спроса на сырьё, в том числе нефть и газ.
На минувшей неделе была серия слабых данных по американской экономике, которая усилила опасения инвесторов, напомнил эксперт. Теперь рынки ожидают, что ФРС, ЕЦБ и другие крупные Центробанки будут активно смягчать монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост и не допустить экономического спада и коллапса на финансовых рынках. «Не исключено, что ФРС пойдёт на внеочередное снижение ключевой долларовой ставки, которая сейчас находится на уровне 5,5% (максимум за 23 года)», — прогнозирует Михаил Васильев.
Угрозы глобальной экономике
Потенциальная рецессия в США может угрожать глобальной экономике из-за зависимости настроений на фондовых площадках Европы и Азии от американского фондового рынка, крупнейшего в мире, считает Елена Кожухова. По ее мнению, сейчас реакция на слабые макроэкономические данные из США выглядят чересчур эмоциональной и может вскоре смениться восходящей коррекцией, но в целом налицо желание инвесторов на развитых рынках зафиксировать прибыль после многих месяцев роста.
«Снижение мировых рынков — это реакция на снижение спроса на фьючерсы на американском рынке на прошлой неделе», — считает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Он полагает, что пока это нельзя назвать долгосрочным трендом на снижение. «Если в течение недели мы увидим красные рынки в США и Азии, вот тогда можно говорить о снижении», — отметил он.
По мнению Олега Абелева, любое 2−3 дневное снижение — это не начало мирового американского кризиса. Но в ближайшее время все, кто был в больших долларовых позициях — крупные фонды, институциональные инвесторы — все они будут эти позиции сокращать. «И в течение нескольких дней мы увидим снижение», — прогнозирует он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».