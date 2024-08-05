Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.
Последний раз ниже достигнутого значения бенчмарк торговался в октябре 2023 года.
Индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, в ходе торгов на минимуме терял 12,23%, до 2227,15 пункта.
Фондовые индексы Японии упали более чем на 20% по сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми в прошлом месяце. Как пишет Bloomberg, доверие инвесторов рухнуло из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США. Банк Японии по итогам двухдневного заседания
Бенчмарки Topix и Nikkei 225, полагает Bloomberg, ожидают дальнейшего трехдневного снижения, которое может стать худшим после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году и вытолкнет их на «медвежьи» рынки. Агентство полагает, что это приведет рынок акций к «медвежьей» фазе.
Наиболее сильное падение в индексе Topix демонстрируют экспортеры на фоне роста иены более чем на 2% по отношению к доллару из-за сворачивания сделок кэрри-трейд. Акции банков упали после того, как доходность десятилетних государственных облигаций обвалилась на 13 базисных пунктов.
«По сути, мы наблюдаем массовое сокращение доли заемных средств, поскольку инвесторы продают активы, чтобы покрыть свои убытки», — отметил старший рыночный аналитик Capital.Com. Кайл Родда.
«Японский рынок акций сильно просел в результате волны продаж, спровоцированной повышением краткосрочной ключевой ставки Банка Японии с 0,0−0,1% до 0,25%», — говорит старший аналитик Альфа-Банка Джон Волш. При этом, отмечает он, регулятор дал понять, что с учетом позитивной макроэкономической динамики и ускорения инфляции в стране можно ожидать дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Между тем другие азиатские рынки тоже в минусе. Индекс Hang Seng снижается на 2,61%, до 16 503 пунктов, Shanghai Composite — на 1,02%, до 2875,72 пункта, Sensex — на 3,2%, до 78393,14 пункта, Asia Dow на 7,06%, до 3683,73 пункта.