Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.

Индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, в ходе торгов на минимуме терял 12,23%, до 2227,15 пункта.

Фондовые индексы Японии упали более чем на 20% по сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми в прошлом месяце. Как пишет Bloomberg, доверие инвесторов рухнуло из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США. Банк Японии по итогам двухдневного заседания 30—31 июля повысил процентные ставки с 0−0,1% до 0,25% — максимума за 15 лет. Он также дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу, 2 августа, в США была опубликована статистика, из которой следует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тыс. Это стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии. Месяцем ранее число занятых выросло на 179 тыс. Уровень безработицы неожиданно вырос четвертый месяц подряд до 4,3%. Признаки слабости экономики США спровоцировали спад на Уолл-стрит в пятницу и падение доходности казначейских облигаций.