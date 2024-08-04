Репродуктивная работа: экономисты назвали меры для роста демографии в РФ

Эксперты ЦМАКП предложили меры, которые помогут повысить демографию в России. Среди них — жилищные сертификаты для многодетных, софинансирование высшего образования детей и поддержка дистанционной занятости молодых мам. Сейчас государство для поддержки родителей предоставляет материнский капитал и льготную ипотеку, а со следующего года заработает «налоговый кешбэк» для малообеспеченных семей. Но, несмотря на ряд мер поддержки, в прошлом году рождаемость в РФ опустилась. Какие из предложений наиболее действенные и как их можно реализовать — в материале «Известий».