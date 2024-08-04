Репродуктивная работа: экономисты назвали меры для роста демографии в РФ

Эксперты ЦМАКП предложили меры, которые помогут повысить демографию в России. Среди них — жилищные сертификаты для многодетных, софинансирование высшего образования детей и поддержка дистанционной занятости молодых мам. Сейчас государство для поддержки родителей предоставляет материнский капитал и льготную ипотеку, а со следующего года заработает «налоговый кешбэк» для малообеспеченных семей. Но, несмотря на ряд мер поддержки, в прошлом году рождаемость в РФ опустилась. Какие из предложений наиболее действенные и как их можно реализовать — в материале «Известий».
Какие меры поддержки молодых семей предлагают в России
Первый блок мер для поддержки демографии в России касается улучшения жилищных условий. Такое мнение высказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, Роман Волков и Екатерина Сабельникова в июльском докладе «Демографическая политика: карта разрыва между политикой и процессами» («Известия» с ним ознакомились). Родителей с детьми следует обеспечить качественным жильем без роста долговой нагрузки на них.
В частности, эксперты предлагают поддержать семьи через механизмы жилищных сертификатов. Например, с помощью «субсидируемых сбережений», то есть когда государство софинансирует накопления граждан на квартиру. Сейчас в России уже есть программы софинансирования в других сферах — например, для пенсионных накоплений.
Еще один возможный инструмент для улучшения ситуации с жилплощадью, по мнению авторов, — это «аренда с выкупом». То есть схема, при которой человек сначала снимает жилье, а впоследствии, после выплаты части стоимости через арендные платежи, получает возможность приобрести квартиру в собственность.
Кроме того, эксперты ЦМАКП предлагают списывать долги по ипотеке при рождении второго и последующего детей. Они уточняют: жилье должно при этом соответствовать социальной норме, то есть в пределах минимально допустимого размера жилой площади. По закону, в России одному человеку нужно минимум 33 кв.м, двум — 42 кв.м, а каждому следующему члену семьи — дополнительно 18 кв.м. В зависимости от регионов параметры могут отличаться.
«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой оценить предложения экспертов ЦМАКП.
Поддержка многодетных семей через систему жилищных сертификатов представляется вполне эффективной в сочетании с другими методами и инструментами, сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По мнению эксперта, перспективна мера и по списанию части ипотечной задолженности при рождении второго ребенка.
— Предлагаемые жилищные меры подразумевают снижение долговых обязательств семей с детьми, которые толкают людей откладывать решение о рождении следующего ребенка. Однако в предложенном варианте они представляются крайне дорогими и потому не слишком реалистичными, — опасается заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Алла Макаренцева.
Какая поддержка нужна молодым мамам
Второй предложенный экспертами ЦМАКП блок мер затрагивает вопрос обучения и занятости. Так, для повышения рождаемости, по их мнению, государству следует софинансировать дополнительное и высшее профессиональное образование для детей из многодетных семей.
Вместе с тем властям следует оказать поддержку женщинам в период беременности и ухода за детьми, чтобы они могли работать дистанционно или получать дополнительное образование, считают авторы доклада. Ранее «Известия» писали, что Минтруд готовит рекомендации по стимулированию компаний к переводу матерей в декрете на удаленку.
Для развития демографии эксперты также предлагают поддерживать волонтерские организации, оказывающие помощь многодетным семьям.
Из предложенных ЦМАКП мер наиболее перспективной выглядит поддержка занятости женщин с детьми, в том числе дистанционной, считает Алла Макаренцева из Президентской академии. В условиях дефицита кадров она актуальна и с демографической, и с экономической точек зрения, пояснила она. Одновременно опция софинансирования высшего образования поможет многодетным семьям реализовать способности подрастающего поколения, считает Андрей Гиринский.
Самыми эффективными могут быть следующие направления: материальная поддержка, помощь в решении жилищных вопросов и возможность для женщин совмещать материнство с трудовой деятельностью, считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По результатам проведения демографической политики во многих зарубежных странах, самым продуктивным методом стало обеспечение детскими яслями, отметила она. По ее словам, в РФ этот вопрос практически не решен. Обеспечение детскими яслями было бы наиболее существенным способом поддержки семей, также это в наибольшей степени способно стимулировать рождаемость, уверена эксперт.
При этом софинансирование должно быть не только высшего профессионального образования, но и среднего, считает она. Особенно это нужно для многодетных семей, в которых дети стремятся раньше приступить к трудовой деятельности, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
Наиболее реалистична, по мнению эксперта, мера о поддержке дистанционной занятости.
— Важный вопрос — источники финансирования и экономические механизмы их реализации. Например, дистанционная занятость для женщин в декрете. Если у человека нет компьютера, организация должна предоставлять его, а также компенсировать оплату интернета и электроэнергии. Не всегда малый и средний бизнес может обеспечить эти требования, — отметила Юлия Долженкова.
Как в России повышают демографию
Наконец, авторы доклада также предлагают ввести для родителей с детьми статус «единого налогового агента» с соответствующим расчетом базы по налогу на доходы физлиц. Подразумевается, что сумма доходов, с которой взимается НДФЛ, будет рассчитываться на основе совокупного заработка всей семьи. Это облегчит администрирование сборов и может привести к более выгодному налогообложению, так как, возможно, будут применяться льготы (с учетом, например, трат на детей).
Впрочем, частично такой подход уже внедряется. Со следующего года семьи с детьми с доходом не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека смогут получить налоговый «кешбэк», и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6%.
В последние годы численность населения в РФ сокращается (за 2023 год — на 0,17%), напомнила Юлия Долженкова. По ее словам, прежде всего это связано с падением рождаемости, которая объясняется рядом факторов:
сокращением числа женщин в фертильном возрасте;недостаточной финансовой базой для рождения и воспитания детей;отсутствием собственного жилья;недостаточной социальной инфраструктурой в регионах (нехваткой мест в детских садах, школах, кружках);растущим желанием россиянок в первую очередь построить карьеру.
Сейчас в России реализуется национальный проект «Демография» для поддержки семей с детьми, продолжила Юлия Долженкова. Благодаря ему граждане могут получить материнский капитал и льготную ипотеку. Россияне не всегда информированы об имеющихся у них возможностях, поэтому необходимо заниматься социальной рекламой, считает Юлия Долженкова.
Как отметила Алла Макаренцева из ИПЭИ, эффективной будет только гибкая и широкая линейка мер поддержки.