АКРА оценило влияние изменения налогов на экономику

Часть бюджетных доходов от новых прогрессивных ставок НДФЛ будет все равно перераспределена через оплату труда и социальные программы, а поэтому в конечном счете будет потрачена в виде потребительских расходов. «В этой части есть проинфляционный потенциал, потому что деньги перейдут к гражданам с относительно низкой склонностью к сбережению и, соответственно, высокой склонностью к потреблению», — пишет Куликов. Ранее экономисты, опрошенные РБК, уже говорили, что увеличение НДФЛ затронет наиболее обеспеченные слои, и это может сформировать изменения в норме потребления. «Мы забираем у сберегающих и отдаем потребляющим. Это может привести к росту нормы потребления в экономике и ускорению оборота средств», — прогнозировал экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В количественном выражении эффект для инфляции «должен быть умеренным», считают в АКРА.