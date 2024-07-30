Какие стандарты ипотечного кредитования ЦБ готовит банкирам

В целом сам документ эксперт считает противоречивым, в том числе и из-за его формулировок (в каких-то пунктах отражены рекомендации, где-то встречаются более требовательные формулировки). Ипотечный стандарт предполагает, что рынок избавится от хитростей, на которые шли банки и застройщики, позволяя делать приобретение недвижимости возможным в условиях высоких процентных ставок. «Если такие схемы убрать, на рынке останется ипотека под 20% годовых и более, которую никто не сможет взять», — указывает господин Гордейко (см. «Ъ» от 17 июля). Впрочем, по словам Алексея Войлукова, большинство из системно значимых банков уже отказались от использования схем и практик, которые описаны в текущей версии ипотечного стандарта. «Вопрос остался к единичным крупным игрокам и другим банкам меньшего масштаба, которые могли бы подстроиться под практики лидеров рынка», — считает он. При появлении новых недобросовестных схем на ипотечном рынке они будут включаться в документ, ожидает эксперт.