В России заработала амнистия за дробление бизнеса. Что важно знать

Подробно о механизме амнистии за дробление РБК писал ранее. Общая ее схема выглядит так: если бизнес «добровольно» в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022−2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса может быть прекращена. Если проведена выездная налоговая проверка, которая не выявила дробление в 2025—2026 годах, обязанность по доплате налогов за 2022−2024 годы прекращается с даты вступления в силу результатов такой проверки. Если же проверка не была назначена, решение о прощении налогов вступает в силу с 1 января 2030 года.