Лифты неподъемные. Старое оборудование медленно меняется на новое

Проблема замены старых лифтов в последние годы обострилась из-за ухода из РФ иностранных производителей, таких как Otis, Kone, в 2022 году (см. «Ъ» от 2 августа 2022 года). Российские производители пытаются наращивать выпуск. В январе—июне 2024 года отечественные заводы произвели 12,9 тыс. лифтов, что на 9% больше год к году, следует из данных Росстата. Однако по всей России в эксплуатации в жилых домах находится более 72 тыс. лифтов, которые уже отработали расчетный срок службы 25 лет, уточнили в РЛО.