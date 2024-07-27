Лифты неподъемные. Старое оборудование медленно меняется на новое

В январе—июне 2024 года региональные власти по программе капремонта жилья закупили 8,2 тыс. лифтов на сумму 35,48 млрд руб. для замены в многоквартирных домах по всей России, что на 39% меньше год к году, говорится в отчете Российского лифтового объединения (РЛО). Годом ранее тенденция была противоположная: в первой половине 2023 года темпы прироста достигли 3,7 раза год к году: тогда объемы закупки составили 13,5 тыс. единиц на 52,65 млрд руб.
В Минстрое, в свою очередь, указывают, что с начала 2024 года по программам капремонта многоквартирных домов заменено 4,3 тыс. лифтов, что на 48% больше год к году. Данные министерства говорят о фактической замене лифта, а РЛО считает объемы по проведенным аукционам госзаказа, поясняет гендиректор объединения Петр Харламов. Как правило, продолжает он, от заключенного контракта до установки лифта проходит несколько месяцев, поэтому текущие данные Минстроя отражают преимущественно закупки конца прошлого года — начала текущего.
Проблема замены старых лифтов в последние годы обострилась из-за ухода из РФ иностранных производителей, таких как Otis, Kone, в 2022 году (см. «Ъ» от 2 августа 2022 года). Российские производители пытаются наращивать выпуск. В январе—июне 2024 года отечественные заводы произвели 12,9 тыс. лифтов, что на 9% больше год к году, следует из данных Росстата. Однако по всей России в эксплуатации в жилых домах находится более 72 тыс. лифтов, которые уже отработали расчетный срок службы 25 лет, уточнили в РЛО.
Другая причина, по которой замена старых лифтов отстает от плана, — отсутствие единого федерального органа, ответственного за контроль над этим процессом, на что ранее обращали внимание депутаты Госдумы (см. «Ъ» от 20 марта 2024 года).
В итоге к настоящему времени, по некоторым оценкам, срок службы у 90 тыс. устройств, включая установленные в нежилых объектах, истек в январе 2024 года, еще свыше 43 тыс. станут негодными в 2024 году. Для замены всего этого объема оборудования потребуется более 500 млрд руб. Всего в РФ в эксплуатации находится более 581 тыс. лифтов.
Регионы, которые снизили объемы закупки лифтов наиболее заметно, — Ульяновская, Ярославская и Астраханская области, где больше половины лифтов изношены, отмечает руководитель проектов практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Регина Мухаметрахимова. По ее словам, в Крыму в ближайшее время предельного возраста в 25 лет достигнут 80% всех лифтов, а в Удмуртии есть оборудование старше 40 лет.
Ограниченные бюджеты у властей регионов не позволяют закупать лифты в достаточном количестве. По словам Регины Мухаметрахимовой, причина в изначально установленном чиновниками недостаточном размере взноса на капремонт. В среднем по стране собственники жилья платят за капремонт 10,12 ₽ за 1 кв. м, говорит Петр Харламов.
Пытаясь решить проблему со старыми лифтами, Минстрой и Минпромторг разработали проект «дорожной карты» развития отрасли, в котором предусмотрено расширение инструментов финансирования. Также существуют программы финансирования из регионального бюджета, рассрочка от производителей или программы факторинга лифтового оборудования, напоминает финансовый директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» Сергей Фирстов.
Тем не менее заменить весь аварийный фонд в этом году не удастся. Глава госкорпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко в мае 2024 года сообщил, что срок службы 70 тыс. устаревших лифтов в России будет продлен на пять лет.
Снижение объемов госзакупок в будущем скажется на загрузке мощностей и на бюджете каждого производителя, опасается управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног. По его словам, участие в региональных программах замены лифтов в многоквартирных домах — один из основных источников поступлений в доходную часть бюджетов заводов. Сокращение доходов не повлияет на стабильность и устойчивость завода, но может негативно сказаться на процессах модернизации и локализации производства, разработки новых моделей лифтовой техники и развития центров сервисных услуг, предупреждает топ-менеджер.