Кому повысят пенсии с 1 августа 2024 года

В августе несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

Так, ожидается ежегодный перерасчет страховых пенсий (по старости и инвалидности) для пенсионеров, которые работали в 2023 году.

Это пройдет в беззаявительном порядке, то есть, обращаться в Социальный фонд России не надо.

Перерасчет будет произведен индивидуально по каждому работавшему в 2023 году и будет зависеть от полученной за год заработной платы, но составит не более трех пенсионных коэффициентов (баллов).

Однако стоит учитывать, что стоимость пенсионного балла для работающих пенсионеров ежегодно не индексируется и зависит от года выхода на пенсию.

Например, в 2023 году она составляла 123,77 ₽, а в 2024 году — 133,05 ₽

«Следовательно, максимальное повышение в размере 399,15 ₽ получат пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2024 году. Те, кто вышел на пенсию в 2023 году, максимум смогут получить 371,31 ₽», — разъяснила экономист.

Повысят в августе пенсию и тем, кому исполнилось 80 лет в июле. У них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). То есть, они будут получать 16 269 рублей 76 коп.