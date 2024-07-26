Кому повысят пенсии с 1 августа 2024 года

В августе несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.
Так, ожидается ежегодный перерасчет страховых пенсий (по старости и инвалидности) для пенсионеров, которые работали в 2023 году.
Это пройдет в беззаявительном порядке, то есть, обращаться в Социальный фонд России не надо.
Перерасчет будет произведен индивидуально по каждому работавшему в 2023 году и будет зависеть от полученной за год заработной платы, но составит не более трех пенсионных коэффициентов (баллов).
Однако стоит учитывать, что стоимость пенсионного балла для работающих пенсионеров ежегодно не индексируется и зависит от года выхода на пенсию.
Например, в 2023 году она составляла 123,77 ₽, а в 2024 году — 133,05 ₽
«Следовательно, максимальное повышение в размере 399,15 ₽ получат пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2024 году. Те, кто вышел на пенсию в 2023 году, максимум смогут получить 371,31 ₽», — разъяснила экономист.
Могут рассчитывать на доплату к пенсии работники организаций угольной промышленности и члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, те, кто подали заявление на ее назначение, возобновление или перерасчет с 1 апреля по 30 июня.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева