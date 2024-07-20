Эксперты назвали самые привлекательные активы для инвесторов в 2024 году

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что наиболее интересными вложениями на сегодняшний день остаются вклады в банках по ставке 18% годовых, обеспечивающие положительную реальную доходность с учетом инфляции. Среди акций он выделил бумаги Сбера. Крупнейший банк страны может получить чистую прибыль более 1,5 триллиона рублей и обновить рекорд по дивидендам, прогнозирует инвестстратег. Также он считает, что выглядят перспективными и акции Positive Technologies на фоне вероятного роста бизнеса на 80% в текущем году.
Кроме того, Суверов отметил акции «Ренессанс страхования». По его оценке, компания может получить более высокий инвестиционный доход из-за высоких ставок, бизнес растет на 15% в год, и компания платит дивиденды два раза в год с доходностью примерно в десять процентов.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев назвал наиболее интересными вложениями и ряд вкладов на определенных условиях, и акций, и облигаций. Среди акций, по его мнению, наиболее доходными являются бумаги, которые имеют дивидендный статус и драйверы для фундаментального роста. Среди них «Северсталь», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», МТС. Если выбирать вклады, то стоит ориентироваться на срочные короткие вклады на три-шесть месяцев, считает Абелев. «Некоторые банки сейчас предлагают по таким депозитам доходность 18,8−19% годовых», — подчеркнул он.
Среди облигаций, по мнению экономиста, можно выделить не только рублевые, но и юаневые выпуски. Так, он считает интересными выпуски в юанях «Русала» и АФК «Системы». «Из рублевых стоит выделить флоатеры — облигации с переменным купоном (ключевая ставка +3−4%) для эмитентов не ниже BB. Короткие облигации с погашением в течение года — достаточно доходный инструмент вложения», — пояснил Абелев.
Доходности под 20%
Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев считает, что продолжающаяся с конца мая коррекция на рынке акций уже предоставляет инвесторам возможность купить акции некоторых компаний с достаточно привлекательной доходностью (20−30% на горизонте от года до двух лет).
По оценке Аутлева, наиболее безрисковым инструментом остаются банковские депозиты. «Отдельные банки привлекают деньги клиентов под 20% годовых», — подчеркнул он. На рынке облигаций, по мнению эксперта, также можно найти привлекательные варианты. Доходности по выпускам некоторых компаний с хорошим кредитным рейтингом превышают 20% годовых. Также интересным вложением в условиях высокой ключевой ставки могут являться корпоративные флоатеры (с купоном, который индексируется в зависимости от базовой ставки — ключевой ставки ЦБ или ставки RUONIA), пояснил аналитик. «Таким образом, в текущих условиях инвестор может найти множество инструментов с доходностью более 20% годовых с разным уровнем риска», — считает он.
Диверсификация
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в моменте наибольшую доходность сулят вклады и облигации. «Однако еще неизвестно, какой класс активов покажет себя лучше всего на горизонте полугода. Поэтому желательно не жить прошлыми доходностями и руководствоваться принципом диверсификации — то есть иметь в своем инвестиционном портфеле разные классы активов», — пояснила она.
Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский также отметил инвестиции в этот драгметалл. Согласно его оценке, сейчас помимо вложений в золото, другие классы активов показывают отчетливые понижательные тренды. «Это связано с общеизвестными острыми событиями в мировой геополитике, а также, разумеется, с новым политическим циклом в США. Рекомендация Trade123 на ближайшие полгода — воздержаться от всех инвестиций кроме золота», — отметил он.
«Многие акции с конца мая неплохо скорректировались и тоже могут представлять интерес, но для выбора конкретных бумаг лучше обратиться к инвестиционному консультанту», — порекомендовала Людмила Рокотянская.
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