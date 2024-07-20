Эксперты назвали самые привлекательные активы для инвесторов в 2024 году

По оценке Аутлева, наиболее безрисковым инструментом остаются банковские депозиты. «Отдельные банки привлекают деньги клиентов под 20% годовых», — подчеркнул он. На рынке облигаций, по мнению эксперта, также можно найти привлекательные варианты. Доходности по выпускам некоторых компаний с хорошим кредитным рейтингом превышают 20% годовых. Также интересным вложением в условиях высокой ключевой ставки могут являться корпоративные флоатеры (с купоном, который индексируется в зависимости от базовой ставки — ключевой ставки ЦБ или ставки RUONIA), пояснил аналитик. «Таким образом, в текущих условиях инвестор может найти множество инструментов с доходностью более 20% годовых с разным уровнем риска», — считает он.