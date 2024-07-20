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Эксперты назвали самые привлекательные активы для инвесторов в 2024 году

Российский фондовый рынок остается недооцененным. При этом есть и другие перспективные возможности сберечь и приумножить вложения. Эксперты рассказали Финансам Mail.ru о доходных инвестициях.

Источник: Reuters

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что наиболее интересными вложениями на сегодняшний день остаются вклады в банках по ставке 18% годовых, обеспечивающие положительную реальную доходность с учетом инфляции. Среди акций он выделил бумаги Сбера. Крупнейший банк страны может получить чистую прибыль более 1,5 триллиона рублей и обновить рекорд по дивидендам, прогнозирует инвестстратег. Также он считает, что выглядят перспективными и акции Positive Technologies на фоне вероятного роста бизнеса на 80% в текущем году.

Кроме того, Суверов отметил акции «Ренессанс страхования». По его оценке, компания может получить более высокий инвестиционный доход из-за высоких ставок, бизнес растет на 15% в год, и компания платит дивиденды два раза в год с доходностью примерно в десять процентов.

Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев назвал наиболее интересными вложениями и ряд вкладов на определенных условиях, и акций, и облигаций. Среди акций, по его мнению, наиболее доходными являются бумаги, которые имеют дивидендный статус и драйверы для фундаментального роста. Среди них «Северсталь», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», МТС. Если выбирать вклады, то стоит ориентироваться на срочные короткие вклады на три-шесть месяцев, считает Абелев. «Некоторые банки сейчас предлагают по таким депозитам доходность 18,8−19% годовых», — подчеркнул он.

Среди облигаций, по мнению экономиста, можно выделить не только рублевые, но и юаневые выпуски. Так, он считает интересными выпуски в юанях «Русала» и АФК «Системы». «Из рублевых стоит выделить флоатеры — облигации с переменным купоном (ключевая ставка +3−4%) для эмитентов не ниже BB. Короткие облигации с погашением в течение года — достаточно доходный инструмент вложения», — пояснил Абелев.

Доходности под 20%

Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев считает, что продолжающаяся с конца мая коррекция на рынке акций уже предоставляет инвесторам возможность купить акции некоторых компаний с достаточно привлекательной доходностью (20−30% на горизонте от года до двух лет).

Однако просадка индекса Мосбиржи может быть более глубокой, поэтому инвесторам нужно быть аккуратными при выборе объекта инвестиций на рынке акций, предупредил эксперт.

По оценке Аутлева, наиболее безрисковым инструментом остаются банковские депозиты. «Отдельные банки привлекают деньги клиентов под 20% годовых», — подчеркнул он. На рынке облигаций, по мнению эксперта, также можно найти привлекательные варианты. Доходности по выпускам некоторых компаний с хорошим кредитным рейтингом превышают 20% годовых. Также интересным вложением в условиях высокой ключевой ставки могут являться корпоративные флоатеры (с купоном, который индексируется в зависимости от базовой ставки — ключевой ставки ЦБ или ставки RUONIA), пояснил аналитик. «Таким образом, в текущих условиях инвестор может найти множество инструментов с доходностью более 20% годовых с разным уровнем риска», — считает он.

Диверсификация

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в моменте наибольшую доходность сулят вклады и облигации. «Однако еще неизвестно, какой класс активов покажет себя лучше всего на горизонте полугода. Поэтому желательно не жить прошлыми доходностями и руководствоваться принципом диверсификации — то есть иметь в своем инвестиционном портфеле разные классы активов», — пояснила она.

В условиях мировой геополитической напряженности и рисков инфляционного давления интерес может представлять золото, считает Рокотянская. По ее оценке, с точки зрения технического анализа золото тоже выглядит неплохо. Инвесторам золото доступно как в физической форме (монеты, слитки), так и в биржевой.

Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский также отметил инвестиции в этот драгметалл. Согласно его оценке, сейчас помимо вложений в золото, другие классы активов показывают отчетливые понижательные тренды. «Это связано с общеизвестными острыми событиями в мировой геополитике, а также, разумеется, с новым политическим циклом в США. Рекомендация Trade123 на ближайшие полгода — воздержаться от всех инвестиций кроме золота», — отметил он.

«Многие акции с конца мая неплохо скорректировались и тоже могут представлять интерес, но для выбора конкретных бумаг лучше обратиться к инвестиционному консультанту», — порекомендовала Людмила Рокотянская.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».