Стоит ли покупать облигации сейчас: разбор экспертов

Минфин России во втором квартале лишь на 50,6% выполнил план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В итоге индекс Мосбиржи для гособлигаций упал до минимума с января 2022 года, а доходности ОФЗ взлетели.
Одна из причин такой ситуации — высокая ключевая ставка ЦБ РФ в размере 16%, причем регулятор не исключает ее повышения. Поэтому доходности облигаций (их цены падают) подстраиваются под денежно-кредитную политику Банка России. Когда ставка снизится — облигации начнут дорожать (их доходности к погашению — падать).
Глава банка ВТБ Андрей Костин ожидает повышения ключевой ставки Банка России в июле, но в перспективе считает, что «ставка пойдет вниз».
Время покупать?
Частные инвесторы в первом полугодии вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей, сообщила площадка. Из них в июне вложения составили 78,3 миллиарда рублей, в том числе в акции — 4,1 миллиарда рублей, в облигации — 52,1 миллиарда рублей, в биржевые фонды — 22,1 миллиарда рублей.
Так что же в реальности: текущая ситуация — это проблемы на долговом рынке или возможность заработать? Лучше покупать корпоративные облигации или ОФЗ, либо вообще отказаться от их покупки?
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что пространство для дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ сохраняется, а значит, есть и «потенциал» для роста доходностей и, соответственно, для снижения цен на рынке облигаций.
С другой стороны, по его мнению, очевидно, что текущие цены на рынке уже во многом включают в себя негативные сценарии в виде ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ (повышение ключевой ставки). «То есть доходности может быть еще и подрастут, но все же существенная часть этого цикла ужесточения уже отыграна. Однако в то же время, пока не понятно, на какой период времени ставки могут задержаться на текущих уровнях», — подчеркнул Кравченко.
Не исключено, что цикл повышения ставок вблизи завершения, но на достигнутых уровнях ставки пробудут еще довольно долго, поэтому идея покупки облигаций с расчетом на рост их цены может не оправдаться в среднесрочном периоде, предупреждает он.
В корпоративных бумагах ситуация примерно такая же, но при этом здесь можно обратить внимание на бумаги с переменным купоном (флоатеры), который будет расти в случае дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, рекомендует Кравченко.
Где дно?
Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев советует обратить все внимание на ближайший совет директоров Банка России 26 июля и его решение по размеру ключевой ставки.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин 4 июля допустил, что на заседании регулятора в июле возможно повышение ключевой ставки на один-два процентных пункта. Пик инфляции ожидается в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что в «основным предметом обсуждения» будет еще один шаг повышения ставки.
Российский индекс государственных облигаций, отражающий их стоимость, упал на 14% с начала года. Текущая средняя доходность 15,61% при средней дюрации (срок получения доходности) составляет 4,5 года.
«Мы не исключаем роста доходности ОФЗ до 16% годовых. На уровнях 16−16,5%, на наш взгляд, произойдет разворот и ОФЗ достигнут дна по цене. В случае завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ это будет разворотной точкой», — отметил он. Таким образом, по его оценке, потенциал падения цены в длинных облигациях с фиксированным купоном и со сроком погашения выше десяти лет, может быть от трех до десяти процентов.
При этом, сохраняется потенциал дополнительной доходности от 5% до 30% в случае сигнала со стороны регулятора о завершении поднятия ключевой ставки и о ее снижении в следующем году.
«Поэтому все внимание инвесторов вокруг заседания ЦБ РФ 26 июля. Если горизонт инвестиций выше двух-трех лет, текущие низкие цены по облигациям могут принести отличную дополнительную доходность для инвестора», — подчеркнул Бартенев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».