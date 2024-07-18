Стоит ли покупать облигации сейчас: разбор экспертов

С другой стороны, по его мнению, очевидно, что текущие цены на рынке уже во многом включают в себя негативные сценарии в виде ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ (повышение ключевой ставки). «То есть доходности может быть еще и подрастут, но все же существенная часть этого цикла ужесточения уже отыграна. Однако в то же время, пока не понятно, на какой период времени ставки могут задержаться на текущих уровнях», — подчеркнул Кравченко.