Эксперт назвал три выгодных способа хранить деньги в рублях прямо сейчас

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59%. Наблюдаемая населением инфляция по опросам ФОМ, которые учитываются Центробанком составила 14,4%,
Чтобы сбить инфляционную волну, ЦБ устанавливает ключевую ставку выше — «с запасом». Она сейчас на уровне 16%, и есть вероятность подъёма в июле до 17−18%.
Тем самым регулятор определяет и высокие ориентиры для процентных ставок на рублёвые вложения. Самый простой, надежный и привычный людям способ сбережений — банковские вклады, гарантированные государством. Они сейчас могут приносить до 18−19% на срок до года.
Очень важно, по его словам, то, что вложения в рублях, в отличие от валюты на счетах, не имеют рисков санкций, «заморозки», ограничений на снятие и переводы.
В то же время, нужно учитывать, что, если сумма процентов по вкладам превысит 150 тысяч рублей в год, нужно будет заплатить налог на доход (НДФЛ). А сейчас принимается новая шкала НДФЛ, и данный порядок может поменяться, обращает внимание финансист.
Помимо вкладов, по мнению Гойхмана, сейчас интересны вложения в рублевые облигации, например, в государственные ОФЗ. «Они столь же надёжны, как и вклады, поскольку также гарантированы государством, причём независимо от суммы», — говорит он.
Доходность купонов по гособлигациям сейчас тоже сравнима с процентами по вкладам и составляет 15−18%, в зависимости от срока.
Но очень важен следующий момент. «Вклады с высоким процентом можно открыть сейчас на относительно небольшой срок — как правило, до года. Банки справедливо ожидают в перспективе года снижение ключевой ставки по мере уменьшения инфляции. И тогда проценты по вкладам станут снижаться», — отмечает эксперт.
По вкладам, например, через год-полтора можно будет получать, скажем, 9−10%, а по облигациям — те же 15−18%.
«Но и это еще не все. При возможном уменьшении процентных ставок в перспективе, рыночные цены самих облигаций, вероятно, будут расти. Это закон экономики. И тогда долговые бумаги можно будет продать дороже, чем купили, не дожидаясь их погашения», — говорит Гойхман.
Ну, а если их цена все же снизится, то можно хранить их до окончания срока обращения и получить назад вложенную сумму. Здесь нужно учитывать налогообложение. НДФЛ платится и с суммы купонов — процентов по облигациям, и с прибыли в случае продажи по цене выше покупки.
Что касается рублевых вложений в акции российских компаний, то здесь ситуация может быть непредсказуемой на перспективу. Каких-то гарантий доходности или роста стоимости акций нет. Они могут и существенно подняться в цене, и упасть — в соответствии с рыночной ситуацией, подытожил Марк Гойхман.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева