Эксперт назвал три выгодных способа хранить деньги в рублях прямо сейчас

Ну, а если их цена все же снизится, то можно хранить их до окончания срока обращения и получить назад вложенную сумму. Здесь нужно учитывать налогообложение. НДФЛ платится и с суммы купонов — процентов по облигациям, и с прибыли в случае продажи по цене выше покупки.