Юрист объяснила, выгодно ли переводить садовый дом в категорию жилого

Если дом будет зарегистрирован как жилой, то появится возможность перейти на «сельский» тариф на электроэнергию. Это, по словам эксперта, позволит сэкономить до 30% на оплате счетов. Также существуют субсидии на газификацию жилого дома.
Перевести свой дом в статус жилого могут не только деревенские жители, но и те, кто имеют дома в СНТ.
«Кроме того, жилой дом будет легче продать, чем нежилой, так как на его покупку можно использовать материнский капитал и банки охотнее одобряют ипотеку. Также за покупку жилого дома предусмотрен налоговый вычет, как и за приобретение городской квартиры», — отмечает юрист.
Спешить с переводом нежилого строения в жилой дом не стоит только в том случае, если семья стоит на очереди на получение жилья. Появление помещения в статусе жилого дома может повлиять на статус и исключить из списка нуждающихся.
Также не стоит забывать, что налог на жилое строение, как правило, выше, чем на нежилое. Но, чаще всего, разница не является очень существенной.
Елена Рогачева