Юрист объяснила, выгодно ли переводить садовый дом в категорию жилого

«Кроме того, жилой дом будет легче продать, чем нежилой, так как на его покупку можно использовать материнский капитал и банки охотнее одобряют ипотеку. Также за покупку жилого дома предусмотрен налоговый вычет, как и за приобретение городской квартиры», — отмечает юрист.