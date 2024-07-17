Эксперт рассказал, кто может жить на проценты от вклада

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде июня составила чуть более 16% годовых.
«Таким образом, чтобы получать ежемесячный доход в размере, близком к медианной зарплате по РФ (50 тысяч рублей — прим.ред.), сейчас необходимо открыть вклады на сумму не менее 3,75 миллиона рублей», — рассчитал эксперт.
Сумма, необходимая для получения желаемого пассивного дохода, зависит от ряда параметров:
— размер и периодичность получаемого дохода,
— средняя текущая банковская ставка по вкладам,
— уровень инфляции,
— действующие правила налогообложения доходов.
Периодичность получаемого дохода определяется условиями выплаты процентов по вкладу и может быть ежемесячной, квартальной и в конце срока, например, раз в год.
Обычно чем реже выплачиваются проценты, тем выше ставка по вкладу при тех же условиях. Ставка определяет минимальный размер вклада, дающий желаемую сумму дохода — чем выше ставка, тем меньшая сумма требуется для вклада.
Уровень инфляции влияет на размер части дохода, который будет необходимо реинвестировать, чтобы компенсировать обесценивание первоначальной суммы вклада.
При этом банки редко предлагают ставку, превышающую так называемую «наблюдаемую» инфляцию. Сейчас ее значение находится в диапазоне 17−18% в год.
Также нужно учитывать, какую часть получаемого дохода придется заплатить в соответствии с действующей системой налогообложения. В 2024 году налогообложению подлежит суммарный процентный доход, превышающий 150 тысяч рублей, разъяснил Николай Вавилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева