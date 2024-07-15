Сделки по проекту исламского банкинга за первый квартал достигли 2,6 млрд руб

Исламский банкинг в экспериментальном режиме работает в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года. По словам Лозгачевой, с сентября по декабрь прошлого года объем сделок составил 1,8 млрд руб. Она также отметила, что число участников проекта продолжает расти и в настоящий момент превысило 20.