Сделки по проекту исламского банкинга за первый квартал достигли 2,6 млрд руб

«Наиболее востребованные сделки в части размещения средств представляют собой куплю-продажу товаров и услуг на условиях рассрочки, а в части привлечения средств — это сделки в форме займов», — сказала Екатерина Лозгачева на Кавказском инвестиционном форуме (цитата по «Прайму»).
Исламский банкинг в экспериментальном режиме работает в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года. По словам Лозгачевой, с сентября по декабрь прошлого года объем сделок составил 1,8 млрд руб. Она также отметила, что число участников проекта продолжает расти и в настоящий момент превысило 20.
Директор департамента ЦБ добавила, что эксперимент должен действовать до сентября 2025 года, однако может быть продлен для «перехода к постоянно действующему режиму». По ее словам, после завершения основного этапа эксперимента может быть объявлен переходный период.