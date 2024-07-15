ФАС прекратила дело против Альфа-банка и Инстасамки из-за рекламы

Дело было заведено в связи с возможными нарушениями закона «О рекламе» в части 6 статьи 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении официальных государственных символов) и части 1 статьи 28 (реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги).