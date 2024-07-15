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ФАС прекратила дело против Альфа-банка и Инстасамки из-за рекламы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки за совместный рекламный клип, следует из решения в базе ведомства.

Источник: Роскосмос Медиа/ТАСС

Дело было заведено в связи с возможными нарушениями закона «О рекламе» в части 6 статьи 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении официальных государственных символов) и части 1 статьи 28 (реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги).

«Производство по делу в отношении Альфа-банка, ИП Зотеевой Дарьи Евгеньевны прекратить в связи с неподтверждением в ходе рассмотрения дела наличия фактов нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», — говорится в решении ФАС.