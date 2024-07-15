ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки

Основанием для возбуждения дела стало заявление гражданина, пожаловавшегося на ролик к песне «Альфа-самка», размещенный на Youtube-канале Instasamka. По закону в рекламе не допускается использование сравнений и выражений, в том числе в отношении госсимволов. Реклама банковских услуг также должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги, но в ролике этих данных нет.