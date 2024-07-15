Эксперт раскрыла, какую пенсию получают индивидуальные предприниматели

«ИП обязаны уплачивать страховые взносы в Социальный фонд, которые включают фиксированный платеж и дополнительный взнос в зависимости от дохода. На 2024 год фиксированный платеж составляет около 40 874 рублей в год. В случае, если доход ИП превышает 300 тысяч рублей, взимается дополнительный взнос в размере 1% от суммы, превышающей этот порог», — разъяснила юрист.