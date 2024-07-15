Эксперт раскрыла, какую пенсию получают индивидуальные предприниматели

Пенсионное обеспечение ИП обеспечивается через систему обязательного пенсионного страхования, в которую они должны вносить страховые взносы.
Как и наемные работники, индивидуальные предприниматели имеют право на два вида пенсий: страховую и накопительную.
Страховая пенсия назначается по достижении пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов.
Накопительная пенсия формируется из страховых взносов, уплачиваемых ИП в Социальный фонд России, и инвестиционного дохода от их размещения. Накопительная часть может быть назначена независимо от страховой пенсии при достижении пенсионного возраста.
«ИП обязаны уплачивать страховые взносы в Социальный фонд, которые включают фиксированный платеж и дополнительный взнос в зависимости от дохода. На 2024 год фиксированный платеж составляет около 40 874 рублей в год. В случае, если доход ИП превышает 300 тысяч рублей, взимается дополнительный взнос в размере 1% от суммы, превышающей этот порог», — разъяснила юрист.
Для получения страховой пенсии ИП должны:
- достичь установленного пенсионного возраста.
- иметь необходимый страховой стаж (15 лет).
- накопить необходимое количество пенсионных баллов (30).
Размер страховой пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов и их стоимости на момент выхода на пенсию. На 2024 год стоимость одного пенсионного балла составляет 123,77 рублей. Накопительная пенсия зависит от суммы накопленных средств и инвестиционного дохода.
Важно также учитывать, что возможность выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда для управления накопительной частью пенсии может влиять на размер накопительной пенсии.
При недостаточном страховом стаже или количестве пенсионных баллов пенсия может быть назначена позже или в минимальном размере, рассказала Мария Яковлева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева