Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Также меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. С вступления в силу закона те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.