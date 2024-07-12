Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июля, подписал закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс России, его целью является совершенствование налоговой системы РФ, в том числе — появление пятиступенчатой шкалы НДФЛ.
Исходя из новой пятиступенчатой системы, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода не более 2,4 миллиона рублей в год.
Затем ставка плавно повышается:
— до 15% на доход свыше 2,4 миллиона,
— 18% — на доход свыше 5 миллионов рублей в год,
— 20% — на доход свыше 20 миллионов,
— доходы сверх 50 миллионов рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%.
Отмечается, что из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников СВО, а также северные надбавки.
Для самозанятых также ничего не меняется: действующие налоговые ставки на профессиональный доход сохраняются.
Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%).
Налоговые вычеты
Документ увеличивает с 350 тысяч рублей до 450 тысяч предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ.
Также вдвое увеличиваются налоговые вычеты:
— на второго ребенка — до 2800 рублей,
— на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей.
А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.
Иностранные компании
Также меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. С вступления в силу закона те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.