Программа долгосрочных сбережений привлекла за первые полгода около 30 млрд руб

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действовать с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.