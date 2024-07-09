Эксперты: жилье в Москве не подешевеет, несмотря на обвал спроса

В результате всплеска спроса на приобретение квартир в московских новостройках в апреле-июне, по данным руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, было продано 28,7 тысячи квартир и апартаментов — на 47% больше, чем за аналогичный показатель прошлого года. Больше жилья в новостройках в столице удавалось продать только во втором полугодии прошлого года и в третьем квартале 2020 года, указал он.