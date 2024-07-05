Вернет ли Трамп доллар на Мосбиржу: как выборы в США влияют на инвесторов

«Пока мы слышим пространные речи от господина Трампа о том, что в случае его избрания он сделает все возможное для того, чтобы завершить СВО. Нужно понимать, что такие заявления чаще делаются для американского избирателя, — уточнил Олег Абелев. — И их нужно дослушивать до конца. Любые заявления об активном сокращении участия в конфликтах прежде всего говорят о том, что будут сокращаться статьи американского бюджета. Это важный предвыборный пункт для любого кандидата».