Вернет ли Трамп доллар на Мосбиржу: как выборы в США влияют на инвесторов

Долговой рынок США, крупнейшей экономики мира, панически отреагировал на дебаты республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Трейдеры на рынке казначейских облигаций США объемом 27 трлн долларов делают ставку на более высокую доходность долгосрочных облигаций (снижение их цены), поскольку Уолл-стрит начинает приспосабливаться к потенциальному возвращению Трампа в Белый дом, считают аналитики, опрошенные Bloomberg.
Инвесторы покупали облигации с более коротким сроком погашения и продавали долгосрочные после того, как Трамп опередил Байдена на первых дебатах. «Пока еще слишком рано оценивать результаты выборов, но, вероятно, еще не слишком рано принимать в них участие», — сказала Субадра Раджаппа, глава отдела процентной стратегии в США в Societe Generale SA, комментируя реакцию инвесторов на дебаты.
Трамп повышает ставки
Кривая доходности гособлигаций США инвертирована — это означает, что краткосрочные облигации приносят большую доходность, чем долгосрочные. Инвесторы и финансовые конгломераты не верят в перспективы быстрого снижения инфляции в США до целевого уровня 2% в случае победы Трампа.
Если Трамп пойдет на снижение налогов, есть вероятность, что он будет очень хорош для акций, но не для облигаций, считает Ларри Макдональд из Bear Traps Report.
«Кривая доходности казначейских облигаций становится круче, потому что новый срок Трампа будет означать больше налоговых льгот, более высокий бюджетный дефицит и, почти по определению, более высокий рост ВВП», — отметил он.
Основные элементы экономической платформы Трампа — тарифы и налоговые льготы. По оценке Strategas Research Partners, трейдеры большую часть этого года ставили в соотношении 50/50 на победу Трампа, но сейчас он стал фаворитом. В случае победы Трампа выиграют финансовый сектор, экспортеры СПГ (республиканцы выступают за снятие запрета на экспорт), в то время как пострадают все, кто подвержен влиянию Мексики и Китая, считают эксперты.
«Я не вижу большой вероятности изменения американской внешней политики в случае победы Дональда Трампа», — отметил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его мнению, Трамп в случае избрания, скорее всего, вернется на путь достаточно жестких торговых ограничений. Экономист напомнил торговую войну между США и Китаем в годы первого президентского срока Трампа. Реиндустриализация — возврат большей части наукоемких производств с высокой добавленной стоимостью на территорию США, который к тому же дает новые рабочие места и стимулирует рост потребления, а значит рост дохода среднего класса — «один из важных моментов в предвыборной кампании Трампа, как в первой, так и в текущей», — рассказал Олег Абелев.
Акции, доллар, золото
Возможный возврат торгов долларом на Мосбирже — это небольшая частность в президентской гонке в США, считает Олег Абелев.
До введения санкций во внешнем торговом обороте США с внешним миром Россия была даже не в первой двадцатке, напомнил он. Если в целом пойдет речь об ослаблении санкционного режима, то возврат торгов долларом на Мосбирже (снятие санкций с Национального клирингового центра) может стать одной из мер ослабления ограничений, не исключил Абелев.
«Пока мы слышим пространные речи от господина Трампа о том, что в случае его избрания он сделает все возможное для того, чтобы завершить СВО. Нужно понимать, что такие заявления чаще делаются для американского избирателя, — уточнил Олег Абелев. — И их нужно дослушивать до конца. Любые заявления об активном сокращении участия в конфликтах прежде всего говорят о том, что будут сокращаться статьи американского бюджета. Это важный предвыборный пункт для любого кандидата».
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, потенциальная победа Трампа на президентских выборах сейчас скорее представляется понижательным фактором прежде всего для самих американских акций, так как может предвещать новые сложности для национальной экономики, связанные в том числе с возможным усилением торгового противостояния с ЕС и Китаем, и значительным повышением пошлин на их товары. В этом контексте, по ее мнению, скорее всего, Трамп принесет лишь новую турбулентность на мировые фондовые площадки.
В то же время Трамп считается «традиционалистом» в сфере источников энергии и, вероятно, будет пытаться увеличить инвестиции в добычу нефти и газа, что может быть умеренно негативно для РФ ввиду потенциального роста предложения энергоресурсов и падения цен на них, считает эксперт.
Кроме того, если действия Трампа в той или иной сфере будут достаточно радикальными, они могут привести к укреплению доллара в роли защитного актива, что как правило также негативно сказывается на сырьевых ценах. В выигрыше при сценарии избегания риска также может оказаться золото.
Трамп при этом не поддерживает увеличение помощи Украине и в этом контексте его президентство может несколько ослабить геополитическую напряженность между РФ и западными странами, полагает аналитик. Этот фактор положителен для российского фондового рынка.
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