«Решение Байдена подорвало авторитет США»: что ждет российский СПГ

Цены снизятся только в США, отметил Игорь Юшков. По его мнению, решение Джо Байдена о приостановке экспорта СПГ подорвало авторитет США. С 2016 года Байден не раз заявлял, что ЕС следует отказаться от российского газа: «мы вам европейцам поставим газа сколько захотите, мы все новые и новые заводы будем строить, мы будем насыщать мировой рынок газа». А потом Байден ввел запрет, и стало понятно, что забыты не только скидки в рамках партнерства с ЕС, а даже речь не идет о гарантированном наполнении рынков сбыта по рыночным ценам. «Они не собираются заботиться о каком-то другом рынке, кроме как о своем», — подчеркнул эксперт.