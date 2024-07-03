«Решение Байдена подорвало авторитет США»: что ждет российский СПГ

Окружной суд штата Луизиана поддержал иск 16 штатов, возглавляемых республиканцами, постановив, что заморозка министерством энергетики США выдачи разрешений на экспорт СПГ была «совершенно лишена оснований и логики», сообщило Reuters. Запрет ставит под угрозу развитие штатов и миллиарды долларов инвестиций, запланированных на строительство экспортных мощностей, заявлено в иске.
Представитель Минэнерго США заявил, что не согласен с решением суда и оценивает дальнейшие меры.
Президент США Джо Байден 26 января приостановил выдачу лицензий на экспорт СПГ, и строительство новых СПГ-заводов оказалось под вопросом. По мнению Байдена экспортные СПГ-проекты вредят экономике и экологии США, поскольку ориентированы на поставки в Европу и Азию, где наибольший спрос и более высокие цены, чем в США. Байден активизировал экологическую повестку перед президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре.
Как это повлияет на рынок газа?
«НОВАТЭК», один из крупнейших в мире производителей сжиженного газа, начал первые поставки СПГ в этом году в Азию по Северному морскому пути — арктические российские СПГ-заводы расположены рядом с маршрутом, который конкурирует с глобальными торговыми морскими путями.
Европейские потребители вынуждены покупать газ по завышенным ценам, чтобы оттянуть на себя поставки из Азии. СПГ из США мог бы снизить цены на мировых рынках и усилить конкуренцию с российским СПГ. Но этого не происходит, и ЕС вынужден максимально возможно закупать росийский трубопроводный газ по действующим долгосрочным контрактам, который дешевле СПГ.
Среднесуточные поставки российского природного газа в Европу в июне выросли на 23% по сравнению с июнем прошлого года, сообщало Reuters. В мае Россия отобрала у США титул главного поставщика газа в Европу за счет увеличения поставок по действующим газопроводам — через Черное море и далее через Турцию, и из РФ через Украину.
Администрация Байдена по-прежнему считает, что в выдаче экспортных разрешений нужно сделать паузу, рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «То, что суд отменил формальный запрет, не означает, что департамент энергетики начнет эти разрешения выдавать, у него есть возможности затягивать процесс бюрократическими методами. Скорее всего, до президентских выборов новых разрешений мы не увидим», — отметил он.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, кто победит на выборах — демократ или республиканец. Но даже демократ Байден в случае переизбрания, скорее всего, вернется к выдаче разрешений в 2025 году, самое позднее — в 2026 году. «Поэтому это именно временная пауза», — отметил Алексей Белогорьев.
Судебная отмена на рынок не повлияет, считает он, тем более, что речь идет, в основном, о проектируемых заводах со сроками запуск самое ранее в 2028—2029 гг. «На мировое предложение СПГ в 2024—2027 гг. ни запрет на экспорт, ни его отсутствие никак не влияют», — подчеркнул Алексей Белогорьев.
Такого мнения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, речь идет не о текущем запрете на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Более того, проекты, которые получили экспортные лицензии для новых СПГ-заводов, продолжают строиться, и строиться будут даже те, кто ещё не начал, но получил экспортное разрешение до указа. Это перспектива 2030-х годов. Байден своим указом запретил выдавать разрешение на экспорт для тех СПГ-заводов, которые никаких разрешительных документов не получили к моменту публикации указа.
Поэтому решение суда не повлияло ни на что. Дополнительных объемов СПГ сейчас из США на внешние рынки не поступит сразу после решения суда: сколько они экспортировали, столько и будут экспортировать.
Усилится конкуренция с российским СПГ?
По мнению Алексея Белогорьева, запрет выгоден конкурентам США,
Снизятся ли цены?
Мировые цены на газ не снизятся после решения суда, полагает Алексей Белогорьев. «Это событие нейтральное для рынка: запрет влиял, и то пока не критично, на прогнозный баланс спроса и предложения через 4−6 лет. Участники биржевых торгов газом на такую перспективу не мыслят: они ориентируются на тенденции самое большее — следующего года», — подчеркнул он.
Цены снизятся только в США, отметил Игорь Юшков. По его мнению, решение Джо Байдена о приостановке экспорта СПГ подорвало авторитет США. С 2016 года Байден не раз заявлял, что ЕС следует отказаться от российского газа: «мы вам европейцам поставим газа сколько захотите, мы все новые и новые заводы будем строить, мы будем насыщать мировой рынок газа». А потом Байден ввел запрет, и стало понятно, что забыты не только скидки в рамках партнерства с ЕС, а даже речь не идет о гарантированном наполнении рынков сбыта по рыночным ценам. «Они не собираются заботиться о каком-то другом рынке, кроме как о своем», — подчеркнул эксперт.
В теории, работающие СПГ-заводы в США без экспортной лицензии могли бы получать разрешения на поставки за рубеж. Сейчас потенциально избыточное производство газа в США заперто на внутреннем рынке и СПГ-заводы без разрешения на экспорт вынуждены продавать газ на внутренний рынок. «Поэтому у них всегда сохраняется избыток предложения и низкие цены на газ, как в России. На оптовом рынке США цена меньше 100 долларов за 1 тыс. кубов», — отметил Игорь Юшков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».