Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Решение Байдена подорвало авторитет США»: что ждет российский СПГ

Федеральный судья заблокировал решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке одобрений заявок на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Как это повлияет на мировой газовый рынок, усилится ли конкуренция американского СПГ с российским, снизятся ли цены, разбирались Финансы Mail.ru.

Источник: AP 2023

Окружной суд штата Луизиана поддержал иск 16 штатов, возглавляемых республиканцами, постановив, что заморозка министерством энергетики США выдачи разрешений на экспорт СПГ была «совершенно лишена оснований и логики», сообщило Reuters. Запрет ставит под угрозу развитие штатов и миллиарды долларов инвестиций, запланированных на строительство экспортных мощностей, заявлено в иске.

Представитель Минэнерго США заявил, что не согласен с решением суда и оценивает дальнейшие меры.

Президент США Джо Байден 26 января приостановил выдачу лицензий на экспорт СПГ, и строительство новых СПГ-заводов оказалось под вопросом. По мнению Байдена экспортные СПГ-проекты вредят экономике и экологии США, поскольку ориентированы на поставки в Европу и Азию, где наибольший спрос и более высокие цены, чем в США. Байден активизировал экологическую повестку перед президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре.

Как это повлияет на рынок газа?

Сейчас рынки Юго-Восточной Азии скупают большие объемы газа по высоким ценам из-за жары: газовые ТЭЦ увеличивают выработку электроэнергии для кондиционеров и холодильного оборудования.

«НОВАТЭК», один из крупнейших в мире производителей сжиженного газа, начал первые поставки СПГ в этом году в Азию по Северному морскому пути — арктические российские СПГ-заводы расположены рядом с маршрутом, который конкурирует с глобальными торговыми морскими путями.

Европейские потребители вынуждены покупать газ по завышенным ценам, чтобы оттянуть на себя поставки из Азии. СПГ из США мог бы снизить цены на мировых рынках и усилить конкуренцию с российским СПГ. Но этого не происходит, и ЕС вынужден максимально возможно закупать росийский трубопроводный газ по действующим долгосрочным контрактам, который дешевле СПГ.

Среднесуточные поставки российского природного газа в Европу в июне выросли на 23% по сравнению с июнем прошлого года, сообщало Reuters. В мае Россия отобрала у США титул главного поставщика газа в Европу за счет увеличения поставок по действующим газопроводам — через Черное море и далее через Турцию, и из РФ через Украину.

Администрация Байдена по-прежнему считает, что в выдаче экспортных разрешений нужно сделать паузу, рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «То, что суд отменил формальный запрет, не означает, что департамент энергетики начнет эти разрешения выдавать, у него есть возможности затягивать процесс бюрократическими методами. Скорее всего, до президентских выборов новых разрешений мы не увидим», — отметил он.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, кто победит на выборах — демократ или республиканец. Но даже демократ Байден в случае переизбрания, скорее всего, вернется к выдаче разрешений в 2025 году, самое позднее — в 2026 году. «Поэтому это именно временная пауза», — отметил Алексей Белогорьев.

Судебная отмена на рынок не повлияет, считает он, тем более, что речь идет, в основном, о проектируемых заводах со сроками запуск самое ранее в 2028—2029 гг. «На мировое предложение СПГ в 2024—2027 гг. ни запрет на экспорт, ни его отсутствие никак не влияют», — подчеркнул Алексей Белогорьев.

Такого мнения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, речь идет не о текущем запрете на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Его Байден не запрещал и не мог запретить: действующие СПГ-заводы с лицензией на экспорт, как работали, так и продолжают работать.

Более того, проекты, которые получили экспортные лицензии для новых СПГ-заводов, продолжают строиться, и строиться будут даже те, кто ещё не начал, но получил экспортное разрешение до указа. Это перспектива 2030-х годов. Байден своим указом запретил выдавать разрешение на экспорт для тех СПГ-заводов, которые никаких разрешительных документов не получили к моменту публикации указа.

Поэтому решение суда не повлияло ни на что. Дополнительных объемов СПГ сейчас из США на внешние рынки не поступит сразу после решения суда: сколько они экспортировали, столько и будут экспортировать.

Игорь Юшков
эксперт Финансового университета при правительстве РФ

Усилится конкуренция с российским СПГ?

По мнению Алексея Белогорьева, запрет выгоден конкурентам США, в т. ч. новым российским заводам: он ослабляет ожидания долгосрочного затоваривания рынка после 2026 года. Но ограничения для своих заводов были введены США в период беспрецедентных санкций против новых российских СПГ-проектов. «И именно способность российских компаний противостоять этим санкциям определит их будущую конкурентоспособность по сравнению с тем же американским СПГ», — считает Алексей Белогорьев.

Снизятся ли цены?

Мировые цены на газ не снизятся после решения суда, полагает Алексей Белогорьев. «Это событие нейтральное для рынка: запрет влиял, и то пока не критично, на прогнозный баланс спроса и предложения через 4−6 лет. Участники биржевых торгов газом на такую перспективу не мыслят: они ориентируются на тенденции самое большее — следующего года», — подчеркнул он.

Цены снизятся только в США, отметил Игорь Юшков. По его мнению, решение Джо Байдена о приостановке экспорта СПГ подорвало авторитет США. С 2016 года Байден не раз заявлял, что ЕС следует отказаться от российского газа: «мы вам европейцам поставим газа сколько захотите, мы все новые и новые заводы будем строить, мы будем насыщать мировой рынок газа». А потом Байден ввел запрет, и стало понятно, что забыты не только скидки в рамках партнерства с ЕС, а даже речь не идет о гарантированном наполнении рынков сбыта по рыночным ценам. «Они не собираются заботиться о каком-то другом рынке, кроме как о своем», — подчеркнул эксперт.

В теории, работающие СПГ-заводы в США без экспортной лицензии могли бы получать разрешения на поставки за рубеж. Сейчас потенциально избыточное производство газа в США заперто на внутреннем рынке и СПГ-заводы без разрешения на экспорт вынуждены продавать газ на внутренний рынок. «Поэтому у них всегда сохраняется избыток предложения и низкие цены на газ, как в России. На оптовом рынке США цена меньше 100 долларов за 1 тыс. кубов», — отметил Игорь Юшков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».