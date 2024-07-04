В России повысят акциз на табак, сигары и сигариллы

3 июля правительство внесло поправки к налоговому пакету. В них предлагается преобразовать курортный сбор в «туристический налог», проиндексировать ставки акцизов на подакцизные товары на 4% (прогнозный уровень инфляции), расширить преференции для отраслей IT и радиоэлектроники и т. д.