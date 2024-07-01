Economist: Украина может объявить дефолт в августе

«У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», указывает The Economist, поскольку 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины. Как пишет журнал, Киев вряд ли сможет за это время договориться с частными инвесторами о списании долга. Наиболее вероятные сценарии предполагают достижение договоренности о продлении отсрочки до 2027 года или объявление дефолта, однако при любом развитии событий Киев не начнет выплачивать кредиторам проценты. Дефолт же будет свидетельствовать о том, что частные инвесторы не верят в обязательства западных союзников Киева, обеспечивающих его материально. В долгосрочной перспективе это создаст проблемы при восстановлении страны, пишет издание.