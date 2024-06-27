Кого могут уволить за хамство

Чтобы увольнение было законным, необходимо строго соблюдать процедуру, которая включает документальное подтверждение фактов хамства, к примеру, письменные жалобы от коллег или клиентов, акты о дисциплинарных нарушениях, аудио- или видеозаписи, а также проведение комиссионного расследования. Сотруднику должна быть предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела и дать свои объяснения.