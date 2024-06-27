Кого могут уволить за хамство

По ее словам, хамство может быть квалифицировано как несоблюдение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей, что является основанием для увольнения по статье 81 Трудового кодекса РФ.
Чтобы увольнение было законным, необходимо строго соблюдать процедуру, которая включает документальное подтверждение фактов хамства, к примеру, письменные жалобы от коллег или клиентов, акты о дисциплинарных нарушениях, аудио- или видеозаписи, а также проведение комиссионного расследования. Сотруднику должна быть предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела и дать свои объяснения.
Как отмечает Мария Яковлева, что увольнение за один эпизод хамского поведения возможно только в случае, если это поведение причинило значительный вред деловой репутации компании или нарушило нормы внутреннего трудового распорядка.
«В других случаях работодатель должен предварительно применить меры дисциплинарного воздействия, например, вынести замечание или объявить выговор», — разъяснила юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева