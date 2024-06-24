Ток еще подарочек: как серые майнеры воруют электроэнергию и газ

Депутаты Госдумы 26 апреля 2024 года внесли на рассмотрение в первом чтении новую редакцию проекта поправок в закон «О цифровых финансовых активах» (законопроект № 237585−8). Проект преимущественно направлен на закрепление в законодательстве порядка и условий осуществления майнинга в России. Предложения законопроекта включают в себя легализацию майнинга под строгим контролем государства и запрет обращения криптовалют на территории страны за исключением некоторых случаев. Согласно документу, компании и индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом после включения в специальный реестр, а физические лица, не превышающие потребление энергии, будут освобождены от этого требования при майнинге в рамках майнинг-пула (нормы будут установлены правительством).