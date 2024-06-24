Ток еще подарочек: как серые майнеры воруют электроэнергию и газ

Серые майнеры всё чаще попадают в поле зрения правоохранительных органов. Часто о фермах в подсобных помещениях, квартирах и на заброшенных предприятиях сообщают бдительные соседи. За крупными майнинговыми предприятиями начала охоту и налоговая служба. Чаще всего майнеры попадаются на хищениях электроэнергии. Насколько законен бизнес по добыче криптовалюты, как «шифруются» майнеры и что их ждет в будущем — в материале «Известий».
Торчащий кабель
Житель Московской области в июне сообщил в полицию о том, что в деревне Поздняково (входит в черту подмосковного Красногорска) обустроена нелегальная майнинговая ферма. В рамках проверки факт подтвердился — сын хозяина одного из домовладений незаконно запитался от электросетей и газопровода для получения мощностей с целью производства криптовалюты. С места происшествия изъято 18 процессоров, системный блок и Wi-Fi-роутер.
Еще одна ферма была обнаружена в деревне Кулаково (входит в черту подмосковного Раменского), ее устроил 39-летний житель Люберецкого района. Ферма была незаконно подключена к электросети. В июне мощная «цифровая плантация» была найдена в одном из помещений Каширской ГРЭС.
— Большое значение имеют оборудование и провода, с помощью которых запитывается ферма, — рассказал источник «Известий», знакомый со спецификой этой деятельности. — Из-за некачественной техники и расходников не только страдает мощность фермы, но и возникает риск пожара.
Наиболее эффективно с нелегальными фермами борются несущие финансовые потери поставщики электроэнергии. В начале июня сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» «Саратовские РС» разоблачили крупную ферму в гараже одной из местных фирм. Проверка показала, что майнингом занимались частные лица, а руководство предприятия было не в курсе ситуации. Ферму отключили от питания, был составлен акт о неучтенном потреблении энергии и приглашены сотрудники полиции.
Чаще всего неприятности серых майнеров оканчиваются административной ответственностью.
— За хищение электроэнергии, то есть самовольное подключение к электросетям либо использование электроэнергии, по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ грозит ответственность в виде штрафа: для граждан — в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, — рассказал юрист, советник по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаил Ткаченко. — Санкция за повторное правонарушение предусмотрено ч. 2 той же статьи: наложение штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
В отдельных случаях действия предпринимателей-нелегалов могут привести и к уголовной ответственности, добавил эксперт.
Что такое майнинг
Кустарный майнинг криптовалют ведется без использования специализированного оборудования, обычно на домашних компьютерах, объясняет руководитель отдела информационной безопасности компании «Первый Бит» Андрей Макаркин.
— Люди, занимающиеся кустарным майнингом, могут использовать обычные видеокарты или процессоры для выполнения вычислений, необходимых для создания новых блоков и подтверждения трансакций в сети криптовалюты.
Кустарный майнинг часто менее эффективен и прибылен, чем проводимый на специализированном оборудовании, таком как ASIC-майнеры. Однако он привлекает многих желающих разбогатеть именно своими доступностью и простотой.
— Так как майнинг сопряжен со значительным потреблением электроэнергии, организаторы часто подключают свои фермы к электросетям предприятий. Это может привести к значительным потерям для предприятий, так как они вынуждены покрывать затраты на незаконно потребленное электричество, — отметил Макаркин.
Эксперт подчеркнул, что такая практика распространена не только среди кустарей.
— Есть случаи, когда вполне себе профессиональные майнинговые фермы занимались подобными вещами.
Правовое положение
Правовой статус подобных занятий всё еще не определен до конца, отмечают специалисты.
— В России создание майнинговых ферм и предприятий, занимающихся выпуском криптовалют, не является незаконным, — рассказал «Известиям» основатель, управляющий партнер ООО «Ковалев и партнеры» Владимир Ковалев. — Однако отнести такие операции к полностью легализованным тоже нельзя, так как часто системы криптовалют используются для теневого оборота денежных средств.
Как и любая деятельность в России, майнинговая ферма становится незаконной, если ее существование и работа направлены на сокрытие дохода. В частности, предусмотрена ответственность за неуплату налога, в том числе уголовная.
— Если сама деятельность ведется без образования юридического лица, ст. 171 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство. Но наиболее актуальной для серых майнеров статьей УК остается 174-я: «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».
Проект готов
Депутаты Госдумы 26 апреля 2024 года внесли на рассмотрение в первом чтении новую редакцию проекта поправок в закон «О цифровых финансовых активах» (законопроект № 237585−8). Проект преимущественно направлен на закрепление в законодательстве порядка и условий осуществления майнинга в России. Предложения законопроекта включают в себя легализацию майнинга под строгим контролем государства и запрет обращения криптовалют на территории страны за исключением некоторых случаев. Согласно документу, компании и индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом после включения в специальный реестр, а физические лица, не превышающие потребление энергии, будут освобождены от этого требования при майнинге в рамках майнинг-пула (нормы будут установлены правительством).
По мнению арбитражного управляющего, юриста и экономиста Юлии Верховцевой, закон имеет ключевое значение для регулирования цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России, устанавливая основные правила и требования для их использования и обращения. При этом понятие «майнинг» в нем отсутствует.
— Все майнеры будут обязаны предоставлять отчеты о полученных криптовалютах и информацию о своих кошельках, — рассказала Верховцева «Известиям». — Организация обращения криптовалют в России будет запрещена за исключением тестовых площадок ЦБ и майнеров, а также запрещается реклама и продвижение криптовалютных услуг. Продажа криптовалют будет разрешена только через зарубежные площадки, а также правительство получит право запрещать майнинг в отдельных регионах.
Криптоиндустрия критически отнеслась к законопроекту, утверждая, что он не стимулирует отрасль, а лишь вводит запреты. Эксперты также указывают на технические неточности и несоответствие требований майнинга и стейкинга (хранение криптовалюты на специальном алгоритме в кошельке или на платформе ради получения пассивного дохода).
Борьба ведется на всех уровнях
— В настоящее время в России активно борются с нарастающими как ком майнинговыми проявлениями, — рассказывает Ковалев. — Обвинения касаются лиц, организующих нелегально «фермерские хозяйства», устанавливающих оборудование и начинающих вести данную деятельность. В отношении незаконной предпринимательской деятельности возбуждается уголовное дело, проводятся изъятия, полиция демонстрирует высокую результативность, конфискуя имущество и переходя к дальнейшему выяснению обстоятельств.
По его словам, за последние полгода и налоговые органы усилили практику выявления подобных схем в крупных организациях.
— При обнаружении нестандартного роста расходов на электроэнергию начинается расследование, в ходе которого обычно устанавливается, что предприниматель имеет майнинговые установки и начал отражать в бухгалтерском учете оплату коммунальных услуг как расходы. Например, если в организации размещены майнинговые установки, это приводит к увеличению расходов на электроэнергию. Энергопотребление майнинговых установок, функционирующих без перерыва, можно сравнить с электрическими затратами малого предприятия. Соответственно, на суммы расходов уменьшают заявленный от иной деятельности доход, подлежащий налогообложению (ст. 346.16 НК РФ).
По коммерческой ставке
Майнеры должны вносить платежи за электроэнергию по тарифам, установленным для коммерческих предприятий, но зачастую они осуществляют оплату по обычным тарифам, говорит собеседник «Известий».
— В таком ключе показательна практика от «Иркутскэнергосбыта», который стал массово судиться с владельцами майнинговых ферм в частных домах региона. Всего компания подала 85 исков на сумму 73,3 млн рублей и требует произвести перерасчет затрат на электроэнергию по тарифам предприятия. Владельцы таких ферм, как правило, даже не подозревают, что за обман энергоснабжающих компаний может грозить ответственность из-за причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). В случае отказа владельца майнинговой фермы компенсировать ущерб он может столкнуться с уголовным преследованием, — приводит пример Ковалев. — Скорее всего, в ближайшие годы рынок криптовалют в России будет узаконен и перейдет в более цивилизованное русло. Это позитивный сценарий как для государства, так и для самих участников рынка.
Грядут послабления.
По мнению адвоката Константина Кудряшова, правовая неопределенность майнинга продлится недолго.
— Криптовалюты децентрализованы. С одной стороны, это противоречит самой сути централизованного государства с центральными банками. Цифровые валюты позволяют осуществлять сложно контролируемые расчеты, в том числе за различную незаконную деятельность: получение взяток, хранение коррупционных доходов, торговля наркотиками и так далее. С другой стороны, платежи в криптовалютах позволяют обходить наложенные на Россию санкции и другие ограничения. Поэтому сама жизнь заставит государство определиться с легализацией или запретом майнинга в ближайшее время.
Он обратил внимание, что с 23 июня 2024 года размеры ущерба по «майнерской» ст. 165 УК РФ увеличиваются в четыре раза: крупный размер с 250 тыс. рублей до миллиона, а особо крупный размер — с миллиона до 4 млн рублей.
— Возможно, это просто совпадение, которое никак не связано с майнингом. Но возможно, что государство де-факто определилось если не с вопросом легализации майнинга, то с вопросом повышения порога наказуемости за тайное занятие им. Уголовный кодекс — документ консервативный, и просто так его никогда не меняют.