Госдума легализовала майнинг криптовалют в России

Нижняя палата парламента утвердила проект закона, позволяющий легализовать майнинг криптовалют с ноября текущего года.
30 июля соответствующий документ депутаты приняли сразу во II и III чтениях.
Напомним, что законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
На рассмотрение Думы документ был внесен еще в ноябре 2022 года. В апреле 2024 года в нижнюю палату была внесена его доработанная версия. Ранее в июле его приняли в первом чтении.
Внешние расчеты.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Документ обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ.
За мониторинг деятельности инициаторов ЭПР будет отвечать Банк России. Его задача: выявлять риски причинения вреда обороне и безопасности страны, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг.
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