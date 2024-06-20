ФНС запланировала отказ от большинства деклараций по НДФЛ

О том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава ФНС Даниил Егоров, не называя сроков. «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — говорил он в интервью РБК в 2021 году. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». «Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации», — сказал он.