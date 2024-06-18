Wildberries и группа Russ объявили об объединении

Рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45% и достиг объема 48,8 млрд руб., следует из отчета исследовательской компании Admetrix. Это рекорд как минимум за пять лет. Как отмечают аналитики, даже после провала на 29% в пандемийном 2020 году восстановление в 2021-м шло меньшими темпами — прирост год к году составил около 40%. Активнее всего в наружной рекламе растет сегмент digital: за прошедшие пять лет он увеличился более чем в три раза и достиг в 2023 году 26,8 млрд руб.