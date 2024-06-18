Россиянам раскрыли детали новой планируемой льготы

«Возврат получат оба родителя — как папа, так и мама в случае, если доход на одного члена семьи будет ниже полутора прожиточных минимумов в соответствующем регионе Российской Федерации. В состав семьи входят мама, папа, несовершеннолетние дети либо ребенок, который учится на очной форме обучения до 23-летнего возраста. При этом дети, создавшие свою семью, в том числе до достижения 23-летнего возраста, пока они обучаются, членами семьи уже не являются. Также членами семьи не являются бабушки и дедушки», — сказала депутат.