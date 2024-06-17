Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год

«Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <…> Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода», — сказал глава правительства.
Как указано на сайте Белого дома, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.
Его размер рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.
Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.