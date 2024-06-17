Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год

Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.