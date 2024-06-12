Квартира или линкеры: во что выгоднее инвестировать в 2024 году

Стоимость ремонта, как правило, добавляет около 30% к общей стоимости квартиры. Соответственно, изначальная инвестиция в квартиру будет составлять ₽21,5 млн. Сдав такую квартиру в аренду за ₽109 тыс. в месяц и отняв расходы на ее содержание (налог на имущество, оплачиваемый в декабре каждого года — ₽15976, ежемесячные амортизационные отчисления — ₽20669 и ЖКУ за вычетом водоснабжения и электроэнергии — ₽6500), можно получить средний чистый доход в размере ₽93 тыс. ежемесячно, что соответствует доходности в 10,03% годовых до вычета подоходного налога.