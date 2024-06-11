Т-банк купит часть бизнеса группы QIWI

«Киви» уже передала 51% в этих двух компаниях в залог «Тинькофф», обратил внимание «Интерфакс». Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс». QIWI еще в апреле предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви Банка, который был ядром ее бизнеса, у группы хватит денег рассчитаться по своим обязательствам, но исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» на 8,5 млрд руб., она должна была состояться до 11 апреля. Выкуп был обусловлен снижением, а затем и отзывом рейтинга АО «Киви», который присваивало агентство «Эксперт РА», после лишения банка лицензии: условия выпуска предполагали, что при этих обстоятельствах «Киви» должна приобрести облигации в течение 30 дней.