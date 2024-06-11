Бумаги QIWI взлетели почти на 10% на новости о продаже части бизнеса

Депозитарные расписки QIWI в начале торгов на Московской бирже резко подорожали — на 9,81%, до ₽183,6 за бумагу. К 10:25 мск рост замедлился до 4%, а цена опустилась до 174 за бумагу.
Рост интереса к бумагам наблюдался на фоне новости о том, что группа Т-банка (бывший «Тинькофф») выкупит у холдинга «Киви» контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI й. Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». После завершения сделки команда ROWI сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.
Представитель Т-банка сообщил РБК, что стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки компании не раскрывают.
Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс». В апреле компания предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви Банка, который был ядром ее бизнеса, у группы хватит денег рассчитаться по своим обязательствам, но исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» на ₽8,5 млрд.
Компания в рамках досрочного погашения бондов допустила технический дефолт 11 апреля, погасив обязательства только на 1,7%. Аналогичная ситуация произошла в конце мая. 31 мая «КИВИ Финанс» вышла из дефолта, приобретя у держателей 8,3 млн облигаций по ₽1016,4.
На Московской бирже сейчас торгуются расписки QIWI plc — международной структуры, которая де-факто уже не владеет российским бизнесом QIWI, включая банк, у которого ЦБ отозвал лицензию.
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