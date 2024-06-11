Бумаги QIWI взлетели почти на 10% на новости о продаже части бизнеса

Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс». В апреле компания предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви Банка, который был ядром ее бизнеса, у группы хватит денег рассчитаться по своим обязательствам, но исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» на ₽8,5 млрд.