РАПУ предложила отказаться от квотирования экспорта удобрений

«Отмену экспортных квот на минеральные удобрения и установление разрешительного порядка вывоза удобрений с использованием механизма лицензирования мы относим к одному из важных отраслевых вопросов. Для отмены квотирования есть все основания», — сказал он. Гурьев пояснил, что платежеспособный спрос российского АПК удовлетворяется полностью, дефицит отсутствует, а мировые цены на удобрения значительно снизились по сравнению с пиком 2022 года. Средние цены у российских производителей для отечественного АПК ниже цен продаж на экспорт: по карбамиду в апреле они были ниже экспортных цен на 13%, на 17% — по аммофосу и NPK, на 27% — по аммиачной селитре.