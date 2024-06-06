РАПУ предложила отказаться от квотирования экспорта удобрений

«Отмену экспортных квот на минеральные удобрения и установление разрешительного порядка вывоза удобрений с использованием механизма лицензирования мы относим к одному из важных отраслевых вопросов. Для отмены квотирования есть все основания», — сказал он. Гурьев пояснил, что платежеспособный спрос российского АПК удовлетворяется полностью, дефицит отсутствует, а мировые цены на удобрения значительно снизились по сравнению с пиком 2022 года. Средние цены у российских производителей для отечественного АПК ниже цен продаж на экспорт: по карбамиду в апреле они были ниже экспортных цен на 13%, на 17% — по аммофосу и NPK, на 27% — по аммиачной селитре.
«Продление квот затрудняет планирование производства и загрузку действующих и вводимых производственных мощностей», — сказал он.
Также РАПУ предлагает продлить действие таких механизмов, как СЗПК, СПИК 1.0, СПИК 2.0, инвестиционный налоговый вычет.
Кроме того, по словам Гурьева, у РАПУ есть несколько предложений по процессу деофшоризации компаний. В частности, ассоциация предлагает продлить возможность переезда в САР по минимальному набору документов до конца 2025 года, а также снять трудности при редомициляции в Россию трастовых структур и фондов, заблокированных за рубежом, снизив минимальный размер имущества фонда с 5 млрд рублей до 500 млн рублей и выведя их из сферы контроля Минюста.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.