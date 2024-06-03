«Азбука вкуса» стала родной. Ритейлер переехал с Кипра в Россию

В случае с операционной компанией сети «Азбука вкуса» произошла передача активов по процедуре, предусмотренной для ЭЗО, объясняет партнер МЭФ Legal Анна Зеленская. Это, по ее словам, «форсированный выход» зарубежного холдинга с принудительной передачей долей в собственность косвенных акционеров или самого общества с компенсацией иностранным владельцам. По ее словам, такая передача долей — это «крайний случай» и обычно означает, что иные способы выхода из иностранной юрисдикции, такие как редомициляция, не работают по тем или иным причинам.