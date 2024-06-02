Золото снова в тренде: Китай поддерживает рост цен

Важное событие наступающей недели — решение ЦБ России по ключевой ставке 7 июня 2024 года. Участники рынка уже заложили в текущие цены активов высокую вероятность повышения ставки, тем не менее, мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынке. Особый интерес будет вызывать пресс-конференция Председателя Банка России по итогам решения по ключевой ставке. Комментарии по инфляционным ожидания, состоянию российской экономики, оценка рисков дальнейшего повышения ключевой ставки, — определят поведение инвесторов на рынке на ближайший квартал.