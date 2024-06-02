Золото снова в тренде: Китай поддерживает рост цен

Важное событие наступающей недели — решение ЦБ России по ключевой ставке 7 июня 2024 года. Участники рынка уже заложили в текущие цены активов высокую вероятность повышения ставки, тем не менее, мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынке. Особый интерес будет вызывать пресс-конференция Председателя Банка России по итогам решения по ключевой ставке. Комментарии по инфляционным ожидания, состоянию российской экономики, оценка рисков дальнейшего повышения ключевой ставки, — определят поведение инвесторов на рынке на ближайший квартал.
Важное событие на товарном рынке произойдет в ближайшие выходные — очередное заседание ОПЕК+. Инвесторы ждут сохранения обязательств по сокращению добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки во втором полугодии текущего года. Сохранение уровней добычи неизменными считается сильным фактором поддержки цены нефти. Нефтяные фьючерсы уже отреагировали ростом котировок, фьючерсная кривая ушла в контанго, впервые с начала 2024 года.
На мировом рынке золото продолжает торговаться вблизи исторических максимумов. Китайские потребители в прошлом году стали крупнейшими покупателями ювелирных золотых изделий, превысив традиционный спрос из Индии. Ожидания возможной девальвации юаня поддерживают высокий спрос на золото в текущем году как со стороны потребителей, так и со стороны Народного банка Китая. Это является основой продолжения тренда на рост цены золота на мировом рынке до новых исторических высот.
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