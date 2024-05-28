В Думе предложили ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ при доходе менее 30 тыс. рублей

«Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов. Мы предложили отменить для них НДФЛ. Проработали вопрос с экспертами, всех услышали. И предлагаем внедрить понятный и уже опробованный механизм налогового вычета. По сути, это тринадцатая зарплата по итогам года. Так сможем поддержать людей с невысокими доходами, помочь им встать на ноги и не создадим работодателям необоснованной нагрузки по расчету налогов», — заявил ТАСС Слуцкий.