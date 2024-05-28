В Думе предложили ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ при доходе менее 30 тыс. рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается ввести в России налоговый вычет от уплаты НДФЛ для тех, у кого доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Текст документа, который будет направлен на отзыв в правительство, есть в распоряжении ТАСС.
«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тыс. рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По задумке авторов такой налоговый вычет может быть получен как при подаче налоговой декларации, так и в упрощенном порядке при направлении заявления в электронной форме с помощью личного кабинета налогоплательщика. Помимо этого, законопроект также предусматривает увеличение порогового значения дохода, в границах которого возможно получение ежемесячного стандартного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тыс. рублей (сейчас 350 тыс. рублей).
«Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов. Мы предложили отменить для них НДФЛ. Проработали вопрос с экспертами, всех услышали. И предлагаем внедрить понятный и уже опробованный механизм налогового вычета. По сути, это тринадцатая зарплата по итогам года. Так сможем поддержать людей с невысокими доходами, помочь им встать на ноги и не создадим работодателям необоснованной нагрузки по расчету налогов», — заявил ТАСС Слуцкий.