Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль до 25%

«Российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть. Для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило им существенно нарастить прибыль», — говорится в документах, которые Минфин внес в правительство.
В материалах указано, что для инвестирующих компаний государство принимает «целый ряд дополнительных мер». Их окажут предпринимателям, которые «не прячут прибыль в офшорах», а направляют ее на инвестиции в расширение производства и социальную инфраструктуру.
Повышение ставки Минфин предложил уравновесить вычетами, главный из которых — механизм инвестиционного налогового вычета в регионах. Его конкретные параметры в материалах министерства не названы. Кроме того, власти намерены ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей и повышенный коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях. Антон Силуанов говорил, что последний повысят с 1,5 до 2.
Ранее Минфин представил параметры прогрессивного налога на доходы физлиц. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год (около 200 тыс. руб. в месяц) ставка НДФЛ останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%.