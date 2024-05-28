Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль до 25%

Ранее Минфин представил параметры прогрессивного налога на доходы физлиц. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год (около 200 тыс. руб. в месяц) ставка НДФЛ останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%.