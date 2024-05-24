В России с сентября начнется обязательная маркировка велосипедов

Согласно документу, с 1 сентября 2024 года участникам рынка необходимо будет передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке велосипедов средствами идентификации и о вводе товаров в оборот. С 1 марта 2025 года — представлять в систему информацию об обороте товара и о выводе продукции из оборота. Запасы велосипедов и рам, которые участники рынка не успеют реализовать до 1 сентября 2024 года, можно будет промаркировать до 1 января 2025 года.