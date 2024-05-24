В России с сентября начнется обязательная маркировка велосипедов

«Введенные правила положительно скажутся на дальнейшем развитии отечественных производителей. Помимо эффекта “обеления рынка”, маркировка велотоваров позволит Минпромторгу России как регулятору видеть полную цепочку происхождения данной продукции и отслеживать корректный уровень локализации каждой отдельной единицы», — рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов. Он также добавил, что это обеспечит стимулирование спроса на отечественные велотовары и позволит оптимизировать работу по введению новых мер поддержки для российских производителей.
Согласно документу, с 1 сентября 2024 года участникам рынка необходимо будет передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке велосипедов средствами идентификации и о вводе товаров в оборот. С 1 марта 2025 года — представлять в систему информацию об обороте товара и о выводе продукции из оборота. Запасы велосипедов и рам, которые участники рынка не успеют реализовать до 1 сентября 2024 года, можно будет промаркировать до 1 января 2025 года.
Пилотный проект по маркировке велосипедов проходил в России с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года по инициативе крупных производителей и импортеров: «Жуковский Веломотозавод», «Форвард», «Велобалт» и «Спортмастер». По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова, в эксперименте на добровольной основе приняло участие 3 820 компаний, было промаркировано 11 776 упаковок с товарами.
Как отметили в пресс-службе Минпромторга, положительные результаты проведенного эксперимента уже показали реализуемость процессов маркировки в велоотрасли и возможность внедрения процессов маркировки в существующие бизнес-процессы. Выбранные механизмы маркировки велосипедной продукции технически обеспечены и апробированы в опытной эксплуатации. Организации-импортеры, со своей стороны, отработали процессы нанесения на товары средств идентификации на производственных площадках партнеров из дружественных стран, подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, для производителей велосипедов запустили программу поддержки, в том числе предоставление беспроцентной рассрочки на три года на оборудование для маркировки. Она финансируется со стороны ЦРПТ, оборудование поставляется без наценок.