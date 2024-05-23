Прогрессия по НДФЛ, вклады и налоги для бизнеса. О чем говорил Силуанов в Госдуме

Это необходимо, чтобы налоговая система страны была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.
«Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями», — цитирует министра РИА Новости.
«При определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ предлагаем руководствоваться следующим.. Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов: все средства пойдут на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги», — добавил он.
Депозиты
Он добавил, что министерство предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам.
«Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам», — сказал Силуанов.
Эта мера несет социальный аспект и необходима, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.
НДС
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию.
«Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции», — отметил Антон Силуанов.
Бизнес и налоги
Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
«Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, — они продолжат свое действие и не поменяются», — сказал Силуанов.
Бизнес страны должен работать в равных налоговых условиях, чтобы не было стимулов для лазеек, добавил Антон Силуанов.
«Еще одна задача налоговых изменений — это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги», — добавил министр и пояснил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».