Прогрессия по НДФЛ, вклады и налоги для бизнеса. О чем говорил Силуанов в Госдуме

«Еще одна задача налоговых изменений — это принцип справедливого налогообложения, который связан с принципом равенства налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе и фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги», — добавил министр и пояснил, что в связи с этим необходимо устранить существующие лазейки, чтобы не допустить распространение такой практики.